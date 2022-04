Che ci faccio qui stasera su Rai 3: Taranto al centro del racconto di Domenico Iannacone

Manca poco al quarto appuntamento con Che ci faccio qui, in onda stasera, sabato 30 aprile 2022 alle 21.45 su Rai 3. Prodotto da Hangar Tv, il docureality curato e condotto da Domenico Iannacone si propone di esplorare le pieghe di un’umanità che, tra mille difficoltà e ostacoli, riesce a trovare la forza per rialzarsi ed emergere.

Che ci faccio qui: cosa sapere sul programma in onda stasera su Rai 3 alle 21.45

Che ci faccio qui: in cosa consiste la trasmissione

Nell’arco di cinque puntate, il giornalista molisano approfondisce un repertorio di temi variegato, dalla legalità all’ambiente, passando per l’immigrazione e l’accoglienza, trasformandoli in sentieri da seguire per presentare al pubblico le storie dei protagonisti. Uomini e donne che, tra sogni nel cassetto, progetti diventati realtà grazie a sacrifici e rinunce, episodi dolorosi ed esperienze di vita indimenticabili, vengono tratteggiati con cura e sincerità, dimostrando come dalle cadute sia sempre possibile imparare e, perché no, diventare modelli di riferimento per le giovani generazioni.

A Taranto quando il vento soffia forte gli abitanti sono costretti a rinchiudersi nelle case. La polvere di minerale entra ovunque. A farne le spese tutti coloro che vivono a ridosso del più grande stabilimento siderurgico d’Europa.#CheCiFaccioQui sabato alle 21.45 su #Rai3. pic.twitter.com/Gu9d6VWdzK — Rai3 (@RaiTre) April 26, 2022

Che ci faccio qui: tutte le anticipazioni sulla quarta puntata

Il fulcro dello speciale di questa sera, La polvere negli occhi, sarà la città di Taranto e, in particolare, il noto rione Tamburi. Quando il vento soffia forte da nord-ovest, a ridosso degli stabilimenti dell’ex Ilva, i residenti sono costretti a chiudersi nei propri appartamenti. Le polveri tossiche sono insidiose, entrano dappertutto e si posano ovunque: sui vestiti, tra i capelli e perfino nei polmoni di chi, da lì, non può spostarsi. Nonostante questo grosso problema, da ormai sessant’anni, l’acciaieria continua a funzionare e a inquinare, pregiudicando non solo gli operai che ci lavorano, ma anche le famiglie e tutti quelli che abitano nei dintorni di quella che è a tutti gli effetti la fabbrica siderurgica più grande d’Europa.

Le telecamere di Che ci faccio qui entreranno nelle case di chi vive sulla sua pelle la tragedia del ricatto occupazionale e del prezzo da pagare per vedersi riconosciuto un diritto sacrosanto, ribadito dalla Costituzione. Ma non solo. Iannacone riserverà uno spazio ai retroscena più drammatici di un luogo dove il profitto prevale sul valore della vita, tormentato da neoplasie infantili, tumori dell’apparato respiratorio, cibi contaminati, mancati interventi di messa in sicurezza, vicende giudiziarie in progress e sperpero di denaro. Uno scenario dove pochi sono quelli che trovano la forza e il coraggio di farsi sentire.

Che ci faccio qui: dove guardare il docureality

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Che ci faccio qui è disponibile in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.