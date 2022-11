Che c’è di nuovo stasera su Rai2 ospiti Paolo Scaroni e Cosmo

Stasera 3 novembre, alle 21.20 su Rai2, torna Che c’è di nuovo, programma di analisi e informazione con Ilaria D’Amico. L’obiettivo principale sarà cercare di migliorare gli ascolti di un esordio lontano dalle migliori aspettative, con solo il 2.2 per cento di share per 349 mila spettatori. L’ex volto del calcio di Sky tornerà oggi con un nuovo cast di ospiti e altri temi dell’attualità italiana. Al centro della discussione ci saranno infatti il nuovo decreto anti rave del Governo Meloni, il reddito di cittadinanza e la crisi ambientale con le proteste di Ultima Generazione. In studio, diversi ospiti dal mondo del giornalismo e dello spettacolo. Oggi spiccano Paolo Mieli, ex direttore di Corriere della Sera e La Stampa, il presidente del Milan Paolo Scaroni e il cantautore Cosmo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Che c’è di nuovo, temi e ospiti di stasera 3 novembre 2022 su Rai2

Dopo averne analizzato l’insediamento, la seconda puntata di Che c’è di nuovo comincerà a discutere sulle prime mosse del governo di Giorgia Meloni. «La giudicherò sulla base delle cose concrete, più che da un punto di vista ideologico», aveva detto la presentatrice Ilaria D’Amico in sede di presentazione. Stasera con i suoi ospiti concentrerà la discussione sul decreto anti rave del nuovo esecutivo. La conduttrice ne parlerà con alcuni ospiti in studio, tra cui il sociologo Domenico De Masi e il giornalista Paolo Mieli. I due esperti offriranno anche un loro contributo sul reddito di cittadinanza e sulla crisi ambientale che sta colpendo il nostro Pianeta. La riflessione partirà dalle protesta del gruppo Ultima Generazione, che nei giorni scorsi aveva creato disagi alla circolazione sul Gra romano. Fra gli ospiti anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, il cantautore Cosmo e l’attore Giovanni Scifoni.

Come già avvenuto la scorsa settimana, Che c’è di nuovo manterrà un format tradizionale già visto in altre trasmissioni simili in tv sulla base di tre sezioni principali. La prima si concentrerà su un’intervista ai protagonisti della settimana, prima di lasciare spazio al commento di un personaggio celebre della scena italiana o di un comune cittadino che esporrà il suo parere personale su un tema importante. Ne seguirà un dibattito con gli ospiti in studio, che esporranno la propria visione e tenteranno di dare risposte concrete ai cittadini. Infine, nella terza fase, Ilaria D’Amico presenterà una serie di inchieste che avranno come motore principale il racconto della realtà contemporanea. In studio anche quattro ospiti fissi, che affiancheranno la conduttrice per tutta la stagione. Si tratta di Valentina Petrini, Gerardo Greco, Giuliano Giubilei e Francesco Zurlo.