Che c’è di nuovo su Rai2: format e ospiti del programma di Ilaria D’Amico

Guerra in Ucraina, ma anche politica italiana e attualità internazionale. Stasera 27 ottobre, alle 21.20 su Rai2, partirà Che c’è di nuovo, programma che segna il ritorno in tv di Ilaria D’Amico. L’ex volto del calcio italiano su Sky sarà alla guida di una trasmissione che intende analizzare la contemporaneità fornendo anche un punto di vista alternativo agli eventi. La presentatrice si avvarrà di alcuni ospiti fra spettacolo, politica e giornalismo del nostro Paese in modo da avere più spunti di riflessione. La prima puntata vedrà oggi in studio, fra gli altri, l’attore Kim Rossi Stuart e Ferruccio de Bortoli, ex direttore di Corriere della Sera e Sole 24 Ore. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

I#lariaD'Amico arriva con il nuovo programma di approfondimento che porta in scena fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo 📰📺 📍 "Che c'è di nuovo": da domani 27 ottobre, ogni giovedì alle 21.20 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/hMyovD7A4A — Rai2 (@RaiDue) October 26, 2022

Che c’è di nuovo, temi e ospiti di stasera 27 ottobre 2022 su Rai2

Il nuovo programma di analisi e informazione di viale Mazzini presenterà un format tradizionale già visto in altre trasmissioni simili in tv. Stando alle anticipazioni, Che c’è di nuovo si articolerà in tre fasi essenziali. La prima si concentrerà su un’intervista ai protagonisti della settimana, prima di lasciare spazio al commento di un personaggio celebre della scena italiana o di un comune cittadino che esporrà il suo parere personale su una questione. Da qui partirà un dibattito con gli ospiti in studio, che ribatteranno con la propria visione. Infine, nella terza fase, Ilaria D’Amico presenterà una serie di inchieste che avranno come motore principale il racconto della realtà contemporanea. Obiettivo principale della trasmissione è infatti fornire agli spettatori non solo risposte, ma anche domande per creare una propria opinione sui fatti.

Temi principali della prima puntata saranno la guerra in Ucraina, con un reportage dal campo, e la politica italiana con l’insediamento di Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio. «La giudicherò sulla base delle cose concrete, più che da un punto di vista ideologico», ha detto Ilaria D’Amico nel presentare Che c’è di nuovo, che lei ha definito «un talent delle idee per incuriosire e sperimentare un racconto diverso». Ospiti di stasera saranno il giornalista Ferruccio de Bortoli, l’attore Kim Rossi Stuart, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e lo scrittore Guido Maria Brera, autore de I Diavoli che ha dato vita alla serie tv. Il tutto senza dimenticare gli ospiti fissi che accompagneranno Ilaria durante l’intera stagione. In studio ci saranno Gerardo Greco, Francesco Zurlo, Valentina Petrini e Giuliano Giubilei.