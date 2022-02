Che bella giornata, stasera su Canale 5: cast, trama e curiosità sul film

Checco Zalone è il protagonista di Che bella giornata, in onda questa sera, domenica 20 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Diretto dal regista Gennaro Nunziante e uscito nelle sale nel 2011, il film racconta la storia di Checco, guardia giurata di una discoteca della Brianza che, bocciato al colloquio, vede infrangersi il sogno di fare il carabiniere e, grazie alla raccomandazione di uno zio, diventa sorvegliante del Duomo di Milano.

Che bella giornata: le cose da sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Che bella giornata: la trama

Checco, pugliese di nascita, vive da anni al Nord coi genitori Anna e Nicola e lavora come buttafuori in una discoteca brianzola. Un ripiego per racimolare qualche spicciolo su cui ha iniziato a fare affidamento dopo la bocciatura al concorso per diventare carabiniere. Ormai arresosi all’idea di non poter intraprendere quel percorso professionale e seguire le orme dello zio, viene contattato dal cardinale Rosselli, arcivescovo di Milano, per un posto di addetto alla protezione del Duomo. Nonostante la sua totale incompetenza in materia, decide di accettare l’incarico e, nella speranza che non possa provocare danni, viene spedito sul tetto del monumento. È proprio qui che conosce e si innamora di Farah, una ragazza araba che, fingendosi una studentessa francese di architettura, lavora per portare a termine una missione: accedere ai piedi della Madonnina e compiere un atto terroristico per vendicare i familiari morti in un bombardamento sulla penisola arabica. A sua insaputa, il ragazzo si ritroverà invischiato nel suo piano, aiutandola a mettere in atto la sua vendetta personale.

Che bella giornata: il cast

Accanto a Checco Zalone nei panni del protagonista, nel cast troviamo anche Tullio Solenghi (cardinale Rosselli), Rocco Papaleo (Nicola Zalone), Herbert Ballerina (Giovanni), Caparezza (se stesso), Ivano Marescotti (colonnello Gismondo Mazzini), Nabiha Akkari (Farah Sadir), Isabelle Adriani (Mercedes), Paolo De Vita (maresciallo Giuseppe Capobianco), Anna Rita Del Piano (Anna Capobianco), Cinzia Mascoli (Rossella Mazzini), Mehdi Mahdloo (Sufien Sadir), Michele Alhaique (Don Ivano), Anna Bellato (Maria), Giustina Buonuomo (Nonna Rosa) e Mariangela Eboli (Susi).

Che bella giornata: cinque curiosità sulla pellicola

1) Che bella giornata: il cameo di Caparezza

Amatissimo da Checco Zalone, il cantautore pugliese Caparezza venne convinto dal regista e dall’attore ad accettare un piccolo cameo nel film. Nella scena in cui fa la sua comparsa, interpreta chiaramente se stesso e si esibisce su due pezzi cult: Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri e uno dei suoi singoli più noti, Vieni a ballare in Puglia.

2) Che bella giornata: tutto in famiglia

Tra gli attori e le attrici del film c’è anche Mariangela Eboli, compagna di Zalone. È lei a dare volto e voce alla cugina Susi e a cantare con Caparezza il celebre brano Non amarmi di Francesco Alotta e Aleandro Baldi.

3) Che bella giornata: una colonna sonora ad hoc

La soundtrack di Che bella giornata è stata curata in prima persona da Checco Zalone che, per l’occasione, ha composto due brani originali, L’amore non ha religione e Se mi aggiungerai, diventati in poco tempo grandi successi radiofonici.

4) Che bella giornata: Zalone da record

Soltanto nel giorno d’esordio, la commedia è riuscita a guadagnare 2.62 milioni di euro e, in tre settimane, a superare i 30 milioni, superando gli incassi italiani de La vita è bella. A oggi, occupa il sesto posto tra i film nostrani di maggior successo, con una cifra totale di 43 milioni di euro.

5) Che bella giornata: riprese itineranti

Le riprese del lungometraggio hanno toccato ben 11 città: Alserio, Robecchetto con Induno, Cuggiono, Polignano a Mare, Monopoli, Castano Primo, Alberobello, Turbigo, Milano, Roma e Carate Brianza.