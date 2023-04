ChatGPT è ora irraggiungibile dall’Italia

Dopo lo stop del Garante della privacy, OpenAI ha sospeso l’accesso al servizio ChatGpt in Italia. Lo ha reso noto l’organizzazione di ricerca con sede negli Stati Uniti, che ha sviluppato il controverso software d’intelligenza artificiale. Il sito internet dell’applicazione risulta al momento irraggiungibile dal nostro Paese: OpenAI ha sottolineato che rimborserà tutti gli utenti italiani che abbiano sottoscritto un abbonamento a ChatGPT a marzo e che, fino a quando il servizio resterà sospeso, interromperà il rinnovo automatico degli abbonamenti già attivi.

ChatGPT irraggiungibile, la spiegazione di OpenAI

Un avviso sulla pagina web chat.openai.com afferma che «il proprietario del sito potrebbe aver impostato restrizioni che impediscono agli utenti di accedere». E poi: «Lavoriamo attivamente per ridurre i dati personali nella formazione dei nostri sistemi di intelligenza artificiale come ChatGpt, perché vogliamo che la nostra intelligenza artificiale impari a conoscere il mondo, non i privati». Spiega inoltre OpenAI: «Riteniamo inoltre che la regolamentazione dell’AI sia necessaria. Speriamo quindi di poter lavorare al più presto stretto contatto con il Garante per spiegare come i nostri sistemi siano costruiti e utilizzati».

ChatGPT, ieri lo stop dal Garante della privacy: il motivo

Il Garante della privacy aveva imposto ieri lo stop a ChatGPT: l’Authority aveva rilevato la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. Inoltre, il Garante della privacy aveva evidenziato l’assenza di qualsivoglia filtro per la verifica dell’età degli utenti (il servizio è rivolto ai maggiori di 13 anni). OpenAi rischiava una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4 per cento del fatturato globale annuo: da qui la decisione di sospendere subito il servizio in Italia.