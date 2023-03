ChatGPT bloccato dal Garante della privacy: «Raccolta illecita di dati personali»

Il Garante per la protezione dei dati personali impone lo stop a ChatGPT finché non rispetterà la disciplina privacy. La limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma, avrà decorrenza immediata. La mancanza rilevata dal Garante è relativa ad una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI dove si evidenzia l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali.

ChatGPT bloccato dal Garante della privacy

Lo scopo sarebbe quello di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma. L’incrocio di alcuni dati ha inoltre fatto emergere che le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale, determinando un trattamento di dati personali inesatto. ChatGPT, per chi non lo sapesse, è il più famoso software di intelligenza artificiale relazionale capace di simulare e di elaborare le conversazioni umane. Il software era balzato sulle prime pagine dei giornali dopo che, lo scorso 20 marzo, aveva subito una perdita di dati, i cosiddetti data breach, contenenti le conversazioni degli utenti e le informazioni relative al pagamento degli abbonati al servizio a pagamento.

Mancano i filtri per verificare l’età

Altro elemento da non sottovalutare è che, sempre secondo i termini pubblicati da OpenAI, nonostante il servizio sia rivolto ai maggiori di 13 anni si evidenzia da parte dell’Autorità l’assenza di qualsivoglia filtro per la verifica effettiva dell’età degli utenti, garantendo la tutela dei minori rispetto a risposte inidonee sul loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza. OpenAI dovrà fornire una risposta a breve comunicando entro 20 giorni le misure intraprese in attuazione di quanto richiesto dal Garante. Qualora non dovesse ottemperare a quanto richiesto, rischia una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4 per cento del fatturato globale annuo.