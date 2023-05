«Chat Lock», cos’è la nuova funzione di WhatsApp per proteggere le conversazioni

Meta, la società di Mark Zuckerberg dietro l’app di messaggistica istantanea WhatsApp, sta per presentare grandi novità per gli utenti come la nuova funzione Chat Lock. Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni scovate dagli utenti, a breve dovrebbe arrivare la modifica dei messaggi inviati, entro 15 minuti dalla consegna. Questa ulteriore opzione è stata scoperta nella versione beta dell’app per Android.

🆕 privacy feature just dropped 🔒 With Chat Lock, now you can keep your most private and personal conversations under lock and key with a password. pic.twitter.com/NsM5NOka9A — WhatsApp (@WhatsApp) May 15, 2023

A cosa serve la nuova funzione Chat Lock di WhatsApp

Novità importanti arrivano su WhatsApp che implementa una nuova funzionalità che permette agli utenti di mantenere alcune conversazioni private. L’ha annunciata Mark Zuckerberg in un post, la nuova modalità si chiamerà «Chat Lock»: consente di bloccare qualsiasi chat, spostandola in una cartella specializzata accessibile solo tramite dati biometrici, un’impronta digitale o una scansione del volto, o attraverso l’inserimento di una password. «Le nuove chat bloccate in WhatsApp rendono le tue conversazioni più private», scrive il CEO di Meta. Per bloccare una chat basterà toccare il nome della conversazione, singola o di gruppo, e selezionare l’opzione di blocco. Quando si vuole accedere ai messaggi protetti, bisognerà appoggiare l’impronta digitale precedentemente registrata o eseguire la scansione del volto. In alternativa, l’utente può inserire una password di sblocco per accedere alla conversazione.

Il video pubblicato su Youtube

«Crediamo che questa funzione sarà utile per le persone a cui capita di condividere il telefono con altri familiari o in quei momenti in cui arriva un messaggio speciale proprio quando il telefono è in mano a qualcun altro», scrive WhatsApp sul suo blog ufficiale. La presentazione della feature Chat Lock è stata fatta attraverso un video pubblicato sul canale YouTube di WhatsApp. Nel video si mostra come con la prossima versione dell’app, si potrà utilizzare il Chat Lock. Con questa funzione la conversazione «protetta» verrà posizionata in una sotto-cartella separata chiamata «Chat Private». Inoltre, secondo alcune Meta renderà disponibile a tutti su WhatsApp anche la modifica dei messaggi inviati, entro 15 minuti, un’opzione trovata nella versione beta dell’app per Android.