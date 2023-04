Chat GPT torna online in Italia: c’è l’accordo col Garante della Privacy

A breve dovrebbe ritornare Chat GPT in Italia visto che la società che ha lanciato lo strumento, OpenAI avrebbe raggiunto l’accordo col Garante della Privacy e implementerà alcune modifiche nel suo sistema. Il Sole 24 ore ha anticipato che l’intelligenza artificiale dovrebbe essere di nuovo disponibile tra oggi e domani.

Le modifiche di Chat GPT che dovrebbero far parte dell’accordo col Garante della Privacy

Il Garante della Privacy aveva bloccato l’intelligenza artificiale in Italia per diverse ragioni. L’Autorità infatti, chiedeva maggiore trasparenza allo strumento e alla società dietro di esso ovvero OpenAI. Quest’ultima si è mossa di conseguenza per poter soddisfare i requisiti per la privacy e adeguarsi alle normative europee. Il Sole 24 ore ha riportato come qualche settimana fa la società aveva implementato per tutti la possibilità di escludere le conversazioni effettuate dal training dell’algoritmo. Tuttavia, le richieste del Garante non si sono fermate qui e includevano anche la possibilità degli utenti di ottenere la rettifica dei dati personali o di cancellarli addirittura. Oltre a ciò, le modifiche proposte devono permettere agli utenti, e ai non utenti, di esercitare in ogni momento il diritto di opposizione rispetto al trattamento dei dati personali. A questo si aggiunge la necessità di OpenAI di fare una campagna pubblicitaria per informare chiunque, anche coloro che non sono utenti, sappiano di poter essere esclusi dal bot. Insomma, queste modifiche dovrebbero essere implementate da OpenAI e ciò renderebbe di nuovo disponibile lo strumento sul territorio italiano.

La problematica legata ai minori

Il Garante della Privacy aveva sollevato perplessità anche per l’uso di Chat GPT da parte dei minori. Per l’Authority, tutti coloro che sono minori di 16 anni non dovrebbero usare tale strumento. I minorenni che superano quest’età dovrebbero essere autorizzati dai genitori. In questo caso il Garante ha ordinato a OpenAI di implementare un sistema di sicurezza che possa escludere l’accesso ai minori entro il 30 settembre 2023.