Intelligenza artificiale, l’appello di mille esperti: «Stop allo sviluppo di ChatGPT»

Alcuni tra i più grandi esperti nel campo dell’intelligenza artificiale hanno firmato un appello per mettere in pausa lo sviluppo di ChatGPT e dei suoi simili. Il rischio che si corre abusando di questi sistemi, hanno evidenziato, è quello di «perdere il controllo della nostra civiltà».

L’appello per mettere in pausa lo sviluppo di ChatGPT

In una lettera aperta pubblicata dal Future of Life Institute, un’organizzazione non profit americana che ha l’obiettivo di «indirizzare le tecnologie trasformative lontano da rischi estremi e su larga scala e verso il beneficio della vita», i firmatari hanno chiesto a tutti i laboratori di intelligenza artificiale di fermare immediatamente, per almeno sei mesi, l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale più potenti di GPT-4.

Una pausa che dovrebbe servire a sviluppare e applicare protocolli di sicurezza sul futuro dell’intelligenza artificiale lavorando per rendere i sistemi già disponibili più sicuri, trasparenti e affidabili. Secondo loro, lo stop dovrebbe essere pubblico e verificabile e includere tutti gli attori chiave. Se non può essere attuato rapidamente, si legge ancora, «i governi dovrebbero intervenire e istituire una moratoria».

Le criticità sollevate

L’appello solleva molti dei problemi posti dal rapido successo di sistemi come ChatGPT che, secondo le rilevazioni di Similarweb, è stato usato un miliardo di volte solo a febbraio e si è confermato come la nuova app tecnologica a più forte crescita della storia. Gli esperti si chiedono, ad esempio, se dobbiamo lasciare che le macchine inondino di propaganda e bugie i canali informativi o se permettere che l’automazione spazzi via tutti i lavori, anche quelli gratificanti, perdendo così il controllo sulla nostra civiltà.

Questa la conclusione dell’appello: «Dopo essere riusciti a creare potenti sistemi di intelligenza artificiale, ora possiamo goderci una “estate dell’intelligenza artificiale” in cui raccogliamo i frutti, progettiamo questi sistemi per il chiaro vantaggio di tutti e diamo alla società la possibilità di adattarsi. Godiamoci una lunga estate AI, non precipitiamoci impreparati nell’autunno».

Chi sono i firmatari

Tra le oltre mille firme di questo appello ci sono i nomi di centinaia di imprenditori, studiosi ed esperti di intelligenza artificiale. Da Elon Musk (ceo di Tesla, SpaceX e Twitter) a Steve Wozniak (co-fondatore di Apple) fino a Yoshua Bengio (vincitore del premio Turing, una sorta di Nobel per le scienze informatiche) e Stuart Russell (autore del testo sull’intelligenza artificiale più studiato nelle università), sono moltissimi i nomi legati all’AI che chiedono un rallentamento.