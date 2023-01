Charlie’s Angels stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità

Elizabeth Banks dirige Charlie’s Angels, remake della serie Anni 70 e dei due film nei primi Duemila. La trama segue ancora una volta tre donne che lavorano come agenti e spie di una compagnia investigativa all’avanguardia. Senza paura e addestrate per ogni evenienza, si mettono al servizio di privati in caso di missioni impossibili. Quando una nuova tecnologia rischia di mettere a repentaglio la sicurezza globale, è tempo di mettersi in azione. Nel cast Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Charlie’s Angels, trama e cast del film stasera 3 gennaio 2023 su Rai2

La trama del film in onda stasera 3 gennaio ha inizio con Elena Houghlin (Naomi Scott), brillante scienziata che ha appena inventato Callisto. Si tratta di una nuova tecnologia all’avanguardia pronta a rivoluzionare il settore energetico in quanto in grado di fornire energia illimitata al mondo. Tuttavia, come accade spesso, un’anomalia rischia di trasformarla in un’arma di distruzione di massa. Dettaglio che non sfugge ai superiori della ragazza che, dopo averle rubato il congegno, la gettano in un fiume. Quando tutto sembra perduto, in suo soccorso giungono due donne che la portano in salvo.

Poco dopo, Elena scopre di trovarsi accanto a due “Charlie’s Angels”, spie di un’agenzia investigativa che da decenni opera in tutto il mondo. I membri della compagnia, esclusivamente donne, operano sotto la guida di Rebekah Bosley (Elizabeth Banks) e del misterioso Charles Townsend, uomo di cui non si conosce il volto. Le due salvatrici di Elena sono Sabina (Kristen Stewart), esperta del travestimento, e Jane (Ella Balinska), ex agente dell’MI6 britannico. Dopo aver ascoltato l’accaduto, Bosley decide di formare un nuovo team con le tre donne per recuperare Callisto e salvare il mondo in tempo. Nel cast anche Patrick Stewart e Djimon Hounsou nei panni di due altri vertici dell’agenzia.

Charlie’s Angels, 5 curiosità sul film stasera 3 gennaio 2023 su Rai2

Charlie’s Angels, tutti gli adattamenti della storia

In onda su Abc (per l’Italia anche su Rete4) dal 1976 al 1981, la serie originale conta 115 episodi più un film pilota. I tre angeli originali erano Sabina, Jill e Kelly, rispettivamente con il volto di Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jaclyn Smith. Nel 2000 e nel 2003 invece uscirono i due film con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

Charlie’s Angels, il cameo di un Angelo originale

Il film di Elizabeth Banks è, come detto, remake di una famosa serie tv degli Anni ’70. Durante i titoli di coda è possibile vedere Jaclyn Smith nei panni di Kelly Garrett, una delle tre protagoniste originali, in un piccolo cameo. È lei infatti “Charlie”, misterioso vertice dell’agenzia, che ha usato sempre un modulatore vocale per parlare con le sue agenti sul campo.

Charlie’s Angels, la colonna sonora con tre popstar mondiali

La colonna sonora del film di Elizabeth Banks può vantare la voce di alcune stelle del pop internazionale. Ariana Grande ha realizzato gran parte della soundtrack assieme a Bryan Tyler, autore delle musiche di Fast and Furious e alcuni film Marvel. La popstar ha inoltre inciso il brano Don’t Call Me Angel con Miley Cyrus e Lana Del Rey.

Charlie’s Angels, i rifiuti di Emma Stone e Jennifer Lawrence

Esaltazione del Girl power, il film di Elizabeth Banks vanta la presenza di Kristen Stewart, celebre per aver recitato nella saga Twilight. Presente anche Naomi Scott, volto di Jasmine nel live action Disney Aladdin. Come riporta Imdb, la produzione ha dovuto incassare anche rifiuti importanti. Respinsero la proposta al mittente per vari motivi Emma Stone, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong’o e Margot Robbie.

Charlie’s Angels, il flop al botteghino

Nonostante un budget di produzione di 50 milioni di dollari, il film ha totalizzato appena 73.2 milioni al botteghino internazionale, di cui 18 negli Stati Uniti. Si trattò di uno dei maggiori flop del 2019, tanto da far tramontare le ipotesi di un sequel. Sull’aggregatore Rotten Tomatoes il film vanta il 52 per cento di recensioni positive.