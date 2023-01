Charlie Hebdo, hacker attaccano il sito: minacce a un vignettista italiano

La direzione di Charlie Hebdo ha denunciato alle autorità francesi un attacco hacker sul proprio sito. La testata giornalistica era stata vittima di un attentato 8 anni fa, il 7 gennaio 2015. La giustizia francese apre oggi, 5 gennaio, l’inchiesta a seguito di questa denuncia. Il regime iraniano ha invece annunciato la chiusura dell’istituto francese di ricerca presente nel Paese in seguito alle vignette satiriche di Charlie Hebdo contro il regime.

Charlie Hebdo, hacker sul sito e minacce a vignettista italiano per vignetta su Iran

«Il ministero sta chiudendo le attività dell’Istituto di ricerca francese in Iran (IFRI) come primo passo» si legge nel comunicato del ministero degli Esteri iraniano. Le minacce che sono arrivate hanno messo in allerta le nostre autorità, che hanno deciso di aumentare la vigilanza per un nostro connazionale. Si tratterebbe di un vignettista di Arezzo di 59 anni che ha collaborato all’ultimo numero della rivista francese. La vignetta aveva vinto, insieme ad altre 34, un concorso organizzato proprio dalla testata francese e aveva parlato in questa vignetta proprio del regime iraniano.

Le forze dell’ordine italiane avrebbero quindi già predisposto tutte le misure di sicurezza a tutela del vignettista. Nel frattempo, proseguono le esecuzioni sommarie nel Paese a oltre tre mesi dalla morte di Mahsa Amini, la giovane morta in seguito alle torture che avrebbe subito dalla polizia di regime per non aver indossato correttamente il velo. La ragazza aveva solo 22 anni.

Cosa sta succedendo

«Mansour ha confessato di aver lanciato delle pietre e dato fuoco a una gomma, ma il giudice ha risposto che chiunque protesti contro il governo di Khamenei sarà condannato a morte». Così una fonte riferisce quanto sarebbe avvenuto nel tribunale di Zahedan, in Iran, dove un 22enne disabile di etnia beluci sarebbe stato processato lo scorso 3 gennaio.

L’accusa sarebbe di corruzione sulla Terra secondo gli attivisti. La notizia sarebbe stata resa nota dal portale IranWire.