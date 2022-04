Leclerc rapinato a Viareggio: chiedono una foto, gli rubano l’orologio

La Pasquetta di Charles Leclerc si è conclusa nel peggiore dei modi. Il pilota della Ferrari, al comando del campionato Mondiale di F1, è stato vittima di un furto nella tarda serata di ieri. Il campione automobilistico era insieme al suo personal trainer a Viareggio quando due finti di tifosi, con una scusa, si sono avvicinati e gli hanno rubato un orologio molto costoso.

Furto a Leclerc: chiedono una foto, rubano l’orologio

La vicenda è stata raccontata direttamente da Andrea Ferrari, l’allenatore di Charles Leclerc, al fianco del pilota intorno alle 23 di ieri sera. Una Pasquetta da dimenticare per il giovane campione. Due tifosi si sono avvicinati a loro in via Salvatori, a pochi passi dal Palasport di Viareggio. Inizialmente hanno chiesto una foto, il classico selfie da scattare con i propri idoli. Ma era solo una scusa: avvicinatisi, i due gli hanno strappato via un orologio da svariate migliaia di euro. Un oggetto costoso, a cui si aggiunge la paura per l’aggressione. I malviventi sono scappati e ora indagano le autorità.

L’attacco di Ferrari: «Via Salvatori al buio da mesi»

Andrea Ferrari ha prima postato una foto di via Salvatori al buio e poi, in una story di Instagram, attaccato il Comune di Viareggio. «Sono mesi che via Salvatori è completamente al buio. Sono mesi che facciamo segnalazioni. Bene, ieri sera in via Salvatori ci hanno rapinato. Pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico», ha scritto, con tanto di tag al profilo del Comune.

La condanna dei social

Su Twitter la notizia ha generato l’immancabile polemica social. In tantissimi, anche all’estero, si sono schierati al fianco di Charles Leclerc, vittima del furto. C’è chi, in portoghese o in inglese, non riesce a credere che possa essere successo e chi attacca i concittadini di Viareggio, perché «ora non verrà mai più».