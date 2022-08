Charlene di Monaco, l’intervista: «Sto meglio ma la strada è lunga e difficile»

«Ho passato un periodo difficile, ma ho avuto la fortuna di essere sostenuta e amata da mio marito, dai miei figli e dalla mia famiglia. La mia vita quotidiana ora ruota attorno ai miei figli». Così Charlene di Monaco ha confessato in una recente intervista rilasciata alla testata sudafricana News24. L’ex nuotatrice ha combattuto contro un’infezione otorinolaringoiatrica. Questa l’ha costretta 8 mesi in Sudafrica, prima che le sue condizioni le permettessero il trasferimento in una clinica privata in Svizzera.

Charlene di Monaco pensa ai figli nei momenti difficili

Oggi Charlene di Monaco vole tornare a vivere i momenti migliori della vita insieme ai figli. Infatti, ha passato circa un anno senza di loro per via dell’infezione. Ora li segue nelle lezioni di vela, di subacquea e a scuola. Tutto questo le permette di guarire e di non pensare ai momenti più difficili. La donna ora dovrà continuare a badare alla sua salute, anche perché è convalescente dopo i diversi interventi che ha dovuto subire.

I figli sono stati anche una delle spinte più importanti per Charlene. Il pensiero era rivolto sempre a loro secondo la principessa reale, che ha parlato a cuore aperto anche dell’affetto che prova per loro per la sua intervista.

Il percorso di guarigione

«Mi sento molto più forte fisicamente. La strada è stata lunga, difficile e dolorosa. Non voglio andare troppo veloce, ma oggi mi sento più tranquilla» racconta Charlene. La principessa ha subìto tre interventi chirurgici nel giro di pochi mesi per potersi riprendere, ma ora il peggio sembra passato.

La Reale ha anche confessato che ha trovato la forza in un incontro avvenuto in precedenza con Papa Francesco e nella sua passione dello sport. In passato, Charlene era stata anche nuotatrice di grande talento e la sua forma fisica lo dimostra!