Charlene di Monaco è incinta del terzo figlio?

Charlene di Monaco da qualche tempo non è a Palazzo con il marito Alberto e i figli Jaques e Gabrielle. La Principessa consorte del Consolato monegasco è in Sudafrica, suo paese d’origine, e dietro la sua sua assenza si è detto tutto e il contrario di tutto. Ora il magazine tedesco Freizeit – Monat dichiara che Charlene di Monaco aspetterebbe il terzo figlio. La Principessa è già mamma dei gemelli, Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco è incinta?

Anche i media francese hanno ripreso la notizia. LC News racconta della gravidanza della moglie di Alberto e spiega che questo sarebbe il motivo della sua assenza da Palazzo di questi mesi. Se ciò venisse confermato, cadrebbero le dolorose dichiarazioni della madre di lei, Lynette Wittstock, che aveva rivelato che la Principessa non poteva più diventare madre. Il magazine tedesco, inoltre, insiste tanto sulla veridicità della notizia da dedicare all’indiscrezione la copertina, in cui compare una Charlene Di Monaco sorridente.

In realtà sono invece molti gli indizi che fanno pensare a una bufala, in primis il fatto che Charlene di recente è apparsa in foto molto magra e sciupata, col viso scarno e i segni della malattia che l’ha colpita.

Charlene incinta, bufala o verità?

La Principessa, infatti, dallo scorso maggio, è bloccata in Sudafrica per via di un’infezione all’apparato otorinolaringoiatra. Una lontananza non prevista ma che, a distanza di mesi, sta lasciando il segno nella vita del principe, come lui stesso ha ammesso: «È evidente che manca ai bambini. E manca tanto anche a me» ha dichiarato in una recente intervista Alberto.

Anche a causa della prolungata lontananza tra marito e moglie le ipotesi che la principessa possa essere rimasta incinta sono piuttosto basse. Certo, Alberto è andato a trovare la consorte in questi mesi, ma i due non hanno avuto molto tempo per stare da soli vista la convalescenza cui Charlene si è dovuta sottoporre.

Da Palazzo, poi, non è giunta nessuna conferma della notizia della gravidanza e anche questo fa sorgere sospetti circa la non veridicità della news. A Monaco, infatti, da tempo si vocifera di un divorzio imminente di Alberto e Charlene e un nuovo bambino in arrivo sarebbe un ottimo modo per mettere a tacere ogni illazione in merito alla fine dell’unione tra Charlene e Alberto.