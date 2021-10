Charlene di Monaco, la foto su Instagram che spaventa i fan

L’alone di mistero che, negli ultimi tempi, avvolge la figura di Charlene di Monaco continua a turbare i royal watcher più affezionati. Di quella principessa raffinata, sportiva, sempre sorridente pare non essere rimasto più nulla. Da quando, qualche mese fa, è diventata protagonista di dinamiche poco chiare, tra un repentino trasferimento in Sudafrica, strani annunci di operazioni chirurgiche, un improvviso attaccamento alla religione e fotografie che la ritraggono sempre più magra e con gli occhi sempre più tristi. Proprio come l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, in compagnia del capo degli Zulù, Misuzulu. Un post che ha allarmato i follower, intenzionati a scoprire cosa stia succedendo alla consorte del principe Alberto.

Triste ed emaciata, la foto di Charlene di Monaco che ha turbato il web

«Ha delle braccia davvero scheletriche», ha scritto qualcuno sotto la foto con il re, nella quale sembra guardare l’obiettivo con un’espressione tirata. «Non la vedo in forma, ha l’aria di essere stanchissima», ha aggiunto un altro seguace. Uno sciame di commenti che puntano l’obiettivo su un fisico evidentemente provato dagli interventi subiti per curare la grave infezione alle vie respiratorie che l’aveva colpita a marzo di quest’anno, almeno secondo quanto annunciato da Palazzo Grimaldi. Al di là del grosso cambiamento fisico riscontrato, a preoccupare chi la segue sui social era stato il fatto che, dopo l’operazione e il normale periodo di convalescenza, non fosse subito ritornata a casa. Da ormai un anno, infatti, la 43enne sembra essere bloccata in terra sudafricana, lontana dal marito e, soprattutto, dai figli, Jacques e Gabriella. Che, soltanto ad agosto, hanno viaggiato fin lì per trascorrere del tempo con lei assieme al papà. Una reunion familiare attesa che, a giudicare dalle immagini, pareva le avesse restituito la serenità che le mancava. Fino all’ennesimo intoppo: un forte collasso, lo scorso 8 ottobre, l’ha portata a sottoporsi all’ennesimo intervento, questa volta alla testa, che l’ha costretta a rimanere ancora lontana da Monaco.

La solitudine, la nostalgia dei figli e l’accenno a un imminente ritorno a Monaco

Tra gli allarmisti e qualche detrattore, però, non è mancato chi ha provato a ricoprirla d’amore e a starle vicino attraverso parole e pensieri di conforto: «Ti ringrazio davvero perché hai un’anima bella, grazie per tutto l’amore che stai regalando al Sudafrica e al suo popolo. Ti tengo nelle mie preghiere», l’ha rassicurata una follower. L’idea che molti si sono fatti è che la salute psicofisica di Charlene sia stata fortemente pregiudicata anche dalla solitudine con cui si è trovata a misurarsi. Una sensazione che ha provato a curare, secondo quanto riportato su diversi magazine, attraverso la fede. «Di recente, ha trovato davvero tanto sollievo nella preghiera. Le mancano terribilmente i suoi piccoli ma non può averli lì con sé perché, secondo la Costituzione, appartengono al Principato di Monaco». Sopportare la distanza dalla famiglia non è stato affatto semplice: lo si capisce chiaramente dall’ultima intervista rilasciata dalla principessa, pochi giorni dopo essere stata dimessa. «Sono impaziente di poter ritornare a casa per rivederli, ne sento molto la nostalgia», ha raccontato con la voce rotta, «Sono vicina a tutte le madri che si trovano nella mia stessa situazione, è davvero complicato». Le ultime battute del colloquio col giornalista aprono uno spiraglio su quello che pare essere un suo imminente rientro in patria: «Tornerò e continuerò il lavoro che ho iniziato qui. Conservare, preservare, educare, restaurare, questi sono i principi su cui si è sempre basata e continuerà a basarsi la mia Fondazione».