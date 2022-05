Charlene di Monaco news: le ultime notizie su malattia e matrimonio con Alberto

Negli ultimi mesi sono sempre più insistenti le voci sulla principessa Charlene di Monaco, tornata a palazzo dopo un lungo soggiorno prima in Sudafrica e poi in Svizzera causato dal sopraggiungere di una malattia: vediamo quali sono le ultime notizie della riguardano e cosa si sa sul male che l’ha tenuta lontana da Palazzo Grimaldi.

Charlene di Monaco: la malattia

L’ex campionessa di nuoto ha trascorso circa sette mesi in Sudafrica a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica che le aveva impedito il ritorno a casa in aereo. Una volta tornata in Europa, a novembre 2021, è subito ripartita alla volta di una clinica svizzera. I reali non hanno mai fatto trapelare nulla sulle cause del suo malessere, e finora si sono alternate indiscrezioni e ipotesi. Qualcuno ha ipotizzato che l’infezione contratta in Africa l’abbia costretta a ricorrere ad una massiccia dose di sonniferi per poter riposare tale da causarle problemi di dipendenza, altri hanno parlato di un presunto intervento chirurgico non andato a buon fine, altri ancora di una patologia.

Il principe Alberto, che ha più volte chiesto di rispettare la privacy della propria famiglia, non ha mai voluto rivelare dettagli sulle condizioni della principessa fino all’inizio del 2022, quando ha riferito che “sta molto meglio e spero che tornerà nel Principato molto presto”.

Charlene è effettivamente rientrata in primavera e il 30 aprile, per la prima volta dopo oltre un anno, è tornata a presenziare ad un evento ufficiale (la premiazione dell’E-Prix di Formula E). Look tutto nuovo, con un pixie cut color platino e ancora un po’ provata dalla malattia, la donna è comparsa al fianco del consorte e dei loro gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco: matrimonio in crisi?

La sua espressione, da molti giudicata infelice, e la totale riservatezza che la casata ha mantenuto sul suo conto negli ultimi mesi hanno alimentato le voci di una presunta crisi con il marito Alberto (che vanno avanti da anni) nonché di un accordo tra loro per evitare il divorzio che prevede un versamento di 12 milioni euro l’anno nelle tasche della donna.

Secondo indiscrezioni, da una parte l’ex nuotatrice non vorrebbe più vivere a Palazzo Grimaldi bensì a Roc Angel, residenza in collina della famiglia: un luogo lontano dal chiacchiericcio di palazzo e, soprattutto, dalla principessa Carolina con cui non avrebbe mai legato. L’ultima voce in merito vuole che Alberto le abbia proibito di guidare il suo fuoristrada perché la via che collega le due abitazioni è piena di curve pericolose.

Dall’altra, un ipotetico divorzio non avrebbe fatto comodo né all’immagine del Principato né alla stessa principessa. Il giornalista Bertrand Deckers, esperto dei reali monegaschi, ha infatti spiegato che in caso di separazione potrebbe perdere la custodia dei figli, che “appartengono” al Principato e non alla madre. Di qui l’ipotetico accordo tra i coniugi per salvare le apparenze.