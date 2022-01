Homo novus. Con questa espressione nell’antica Roma si indicava chi senza cioè appartenere alla nobiltà raggiungeva le alte cariche dello Stato. Oggi si potrebbe definire così Changpeng Zhao. Il Ceo di Binance, una delle maggiori piattaforme di exchange di criptovalute al mondo, è l’uomo più ricco del criptoverso, nonché l’11esimo paperone del Pianeta secondo Bloomberg che ha stimato il suo patrimonio intorno a 96 miliardi di dollari.

Nella classifica guidata da Elon Musk, Zhao si è piazzato immediatamente dietro Larry Ellison, co-fondatore di Oracle. Dietro di lui Mukesh Ambani, il “re del ferro” indiano e azionista di Reliance Industries Limited, gruppo che opera nel settore petrolchimico. L’ascesa di Changpeng Zhao potrebbe non finire qui. Se Binance Coin dovesse continuare a crescere – nel 2021 è balzata al terzo posto tra la criptovalute a maggior capitalizzazione con un + 1.344 per cento e una capitalizzazione totale pari a 87 miliardi di dollari – Zhao potrebbe “insidiare” i patrimoni di Mark Zuckerberg (124 miliardi), fondatore di Facebook, Larry Page e Sergey Brin, co-fondatori di Google, “fermi” a quota 122 e 118 miliardi.

Changpeng Zhao, chi è il fondatore di Binance

L’esilio del padre e gli studi universitari

Oggi è uno degli uomini più importanti del mondo, ma la sua vita è partita decisamente dal basso. Noto anche con le sole iniziali CZ, Changpeng Zhao è nato nel 1977 in Cina da genitori impegnati nell’istruzione. Suo padre era infatti un professore, che dopo essere stato bollato dal governo come intellettuale filo-borghese, è stato espulso dalla nazione. Una situazione insostenibile per l’intera famiglia, che ha deciso di emigrare a Vancouver, in Canada, alla fine degli Anni 80. Come per ogni immigrato, la vita ha presentato subito le prime difficoltà e CZ ha accettato un lavoro da McDonald’s per dare una mano al bilancio familiare.

Nonostante le umili origini, Zhao non ha mai rinunciato ai suoi sogni. Mentre lavorava ha studiato informatica alla McGill University di Montreal. Come riporta Cryptotips, dopo la laurea è entrato nella Borsa di Tokyo prima di diventare sviluppatore di software per Bloomberg Tradebook. Solo nel 2005 è tornato in Cina, a Shanghai, fondando Fusion Systems, società che assiste i broker con l’implementazione di un sistema di trading.

Il poker e la vendita della casa per comprare crtiptovalute

Non solo. Changpeng Zhao ha sempre coltivato la sua grande passione: il poker. E proprio grazie alla carte, come sottolinea Forbes, ha trovato la sua vera fortuna. Nel 2013, durante una partita con l’ex Ceo di Bitcoin China, Bobby Lee, e l’investitore Ron Cao, è venuto a conoscenza del criptoverso. I due lo hanno convinto a investire il 10 per cento del suo capitale in Bitcoin ed ecco la svolta. CZ si è appassionato subito, arrivando l’anno successivo a vendere persino il suo appartamento per acquistare criptovalute. Tre anni dopo, nel 2017, ha fondato Binance, la cui ascesa è stata dirompente. In meno di un anno è infatti divenuta la piattaforma più popolare al mondo per lo scambio di valuta digitale e oggi vanta oltre 1000 dipendenti in 40 Paesi di tutto il mondo.

Nonostante la ricchezza, il Ceo di Binance sembra non aver dimenticato le sue origini e i veri obiettivi da perseguire. «Non preoccuparti delle classifiche. Concentrati su quante persone puoi aiutare», ha twittato. «Invece delle classifiche sulla ricchezza, dovrebbe essercene una sugli sforzi di beneficenza e filantropia». Intanto, un portavoce di Binance ha dichiarato alla Cnn che il capo starebbe pensando «di devolvere il 99 per cento della sua ricchezza in beneficenza». Un atto in linea con la proposta recente di Mark Zuckerberg che con altri leader mondiali ha firmato il Giving Pledge. Un’iniziativa avviata da Bill e Melinda Gates per incoraggiare i più ricchi della Terra ad aiutare le persone in difficoltà.