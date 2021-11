Champions League, Young Boys-Atalanta: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Dopo l’amaro pareggio nel finale contro il Manchester United, l’Atalanta si tuffa nuovamente in Champions League per tentare una difficile rimonta nel Gruppo F. Stasera 23 novembre, in diretta alle 21 su Sky Sport Arena, Young Boys – Atalanta potrebbe decidere il destino della Dea nella massima competizione europea. Una sconfitta infatti complicherebbe seriamente i piani dei ragazzi di Giampiero Gasperini, alla caccia della terza qualificazione consecutiva agli ottavi di finale.

Nonostante le due ottime prestazioni contro i Red Devils, sia in casa sia ad Old Trafford, i bergamaschi hanno portato a casa solo un punto in due partite, magra consolazione in ottica qualificazione. La classifica al momento vede primi, con 7 punti, il Manchester United di Cristiano Ronaldo, orfano dell’esonerato Solskjaer, e il Villareal. Alle loro spalle l’Atalanta a quota 5 e lo Young Boys, fermo a 3. «Gara fondamentale, ma il campo sintetico ci condizionerà», ha detto Gasperini alla vigilia. «È diverso per molte cose, per come rimbalza il pallone, per come si calcia e la velocità. Non siamo contenti di giocare così, ma non deve essere un alibi perché questa gara è da vincere».

Arbitro del match sarà il tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Rafael Foltyn e da Christian Gittelmann e dal quarto uomo Tobias Reichel. Al Var siederanno Bastian Dankert e Christian Dingert.

Young Boys – Atalanta, le probabili formazioni di stasera 23 novembre 2021 su Sky Sport Arena

Qui Young Boys, tre assenze pesanti per gli elvetici

Sfida cruciale anche per lo Young Boys, chiamato alla vittoria per continuare a sperare in un passaggio del turno. Per farlo, però, l’allenatore David Wagner dovrà fare a meno di tre pedine importanti. Nel suo scacchiere mancheranno il portiere titolare Von Ballmoos, protagonista all’andata di una grande prestazione, Fassnacht e Nsame. Davanti al portiere Faivre, dunque, spazio a una linea a 4 con Hefti, Lauper, Bürgy e Garcia. In mezzo al campo Martins dovrebbe agire in mezzo a Sierro ed Aebischer, in supporto del tridente formato da Elia, Siebatcheu e Ngamaleu.

Qui Atalanta, fiducia ai titolarissimi

L’Atalanta si presenta a Berna forte dell’ottimo risultato in campionato, dove ha annichilito lo Spezia con un sonoro 5-2. Tre i dubbi di formazione per Gasperini, che dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo 3-4-1-2. Davanti al portiere Musso sono certi di una maglia Toloi e Palomino, mentre è ballottaggio fra Demiral e Djimsiti, con il primo leggermente favorito. Certezze in mezzo al campo con il quartetto formato da Zappacosta, De Roon, Freuler e Maehle. Sulla trequarti Pasalic è favorito su Pessina, mentre davanti Zapata dovrebbe fare coppia con uno fra Ilicic e Malinovskyi, con Muriel pronto a subentrare.

YOUNG BOYS (4-3-3): Faivre; Hefti, Lauper, Bürgy, Garcia; Aebischer, Martins, Sierro; Elia, Siebatcheu, Ngamaleu. Allenatore: Wagner

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini