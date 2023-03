Champions League, stasera Tottenham-Milan: orario, arbitro e formazioni

Esame di inglese per il Milan, che a Londra si gioca una buona fetta di stagione. Stasera 8 marzo, alle 21 in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, i rossoneri affronteranno il Tottenham nel ritorno degli ottavi di Champions League. Proveranno a difendere l’1-0 di San Siro, conquistato grazie a un gol nei primi minuti di Brahim Diaz. In panchina per gli inglesi ci sarà nuovamente Antonio Conte, al rientro dopo la lunga degenza. L’ex tecnico di Juventus, Inter e Nazionale ha recuperato dall’operazione alla cistifellea e guiderà i suoi da bordo campo. Arbitro dell’incontro al Tottenham Hotspur Stadium sarà il francese Clément Turpin, assistito dai connazionali Benjamin Pages e Nicolas Danos. Quarto uomo Jérémie Pignard, mentre al Var ci saranno lo spagnolo Alejandro Hernández e il transalpino Willy Delajod. Nell’altro match di giornata, in diretta su Sky Sport Uno, il Bayern Monaco ospiterà il Paris Saint-Germain.

«Dobbiamo controllare la gara con personalità», ha detto in conferenza stampa Stefano Pioli. L’allenatore del Milan predica calma, aspettandosi un match intenso in cui gli avversari avranno il pallino del gioco. «Ci aspettiamo un Tottenham aggressivo e uno stadio caldo, l’emozione sarà importante». I rossoneri devono subito dimenticare il Ko di campionato contro la Fiorentina che li ha fatti crollare al quarto posto in Serie A a pari merito con la Roma. Simile il cammino degli inglesi, reduci da tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra cui l’eliminazione in FA Cup per opera dello Sheffield United. Potranno fare però affidamento su carisma e temperamento di Antonio Conte, al rientro in panchina dopo un mese di assenza. «Conviviamo sempre con la pressione, ma dobbiamo puntare ai quarti», ha detto il tecnico italiano. «Possiamo battere il Milan».

Tottenham-Milan, le probabili formazioni dell’ottavo di Champions League stasera 8 marzo

Qui Milan, recuperati Giroud e Brahim Diaz

In vista del ritorno degli ottavi di Champions League, Stefano Pioli ritrova alcune pedine importanti del suo Milan. In porta si rivede Mike Maignan, assente dal 14 settembre scorso (3-1 alla Dinamo Zagabria), che ha preso il posto di Tatarusanu in lista. Conferma per la difesa a tre, con Thiaw assieme a Kalulu e Tomori. A centrocampo Messias ancora preferito a Calabria per la fascia destra, con Theo Hernandez sul versante opposto. In mezzo Tonali e Krunic, in vantaggio su Bennacer non ancora al meglio. Nel tridente offensivo ci sarà il ritorno di Leao, squalificato in campionato, al fianco di Brahim Diaz e alle spalle di Giroud. Il francese, in dubbio alla vigilia per un attacco influenzale, è del tutto recuperato e pronto per il match.

Qui Tottenham, Conte punta su Kane e Son

Tanti problemi di formazione invece per Antonio Conte, che deve fare conto con numerose defezioni per infortunio e squalifica. Per gli ottavi di Champions League contro il Milan, fra i pali ci sarà ancora una volta Forster al posto del lungodegente Lloris. In difesa out Dier per squalifica, che lascerà posto a Lenglet al fianco di Davies e dell’ex Atalanta Romero. A centrocampo però rientra il regista Hojbjerg, assente a San Siro, con Skipp al suo fianco, Emerson Royal a destra e Perisic a sinistra. In attacco dovrebbe ancora esserci il tridente con l’ex Juve Kulusevski, Kane e Son, ma non si esclude un impiego da titolare per Richarlison.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte.