Champions League, stasera Dinamo Zagabria-Milan e Benfica-Juventus

Penultimo appuntamento con la fase a gironi di Champions League. Stasera 24 ottobre alle 21 la quinta giornata vedrà impegnate Milan e Juventus in due match differenti ma altrettanto cruciali. I rossoneri di Stefano Pioli voleranno a Zagabria per affrontare la Dinamo (in diretta su Sky Sport Uno) con l’obiettivo dei tre punti. Al momento i Campioni d’Italia sono ultimi proprio con i croati con quattro punti, dietro a Salisburgo e Chelsea che si affronteranno alle 18.45. Differente il caso dei bianconeri, oggi di scena a Lisbona contro il Benfica (su Sky Sport Football e in chiaro su Canale 5). Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno appena tre punti, frutto di un successo e tre sconfitte. Dovranno vincere gli ultimi due match e sperare in una concatenazione di risultati per approdare agli ottavi. Entrambi i match saranno visibili in streaming su Sky Go, Now e Infinity.

Dinamo Zagabria-Milan, cosa sapere sul match dei rossoneri di Champions League

Qui Milan, De Ketelaere per Brahim Diaz

Il Milan ha il destino nelle proprie mani. Due vittorie negli altrettanti match di Champions League in programma garantirebbero un passaggio agli ottavi di finale. La missione partirà stasera 25 ottobre alle 21 contro la Dinamo Zagabria. «Giocheremo in un ambiente caldo, difficile ma motivante», ha dichiarato alla vigilia Stefano Pioli. «Affronteremo una squadra forte che difende e riparte bene». Il tecnico dei rossoneri chiede compattezza e lucidità, superando così gli acciacchi dovuti agli infortuni. L’uomo del momento, Brahim Diaz, non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto De Ketelaere che avrà una nuova chance di riscatto. In difesa torna Kalulu con Gabbia vista la squalifica di Tomori, davanti fiducia per Giroud e Leao con Rebic.

Qui Dinamo Zagabria, occhio al talento di Orsic

«Ci aspetta un big match», ha detto in conferenza stampa il tecnico della Dinamo Ante Cacic. «Si decide chi resterà in Europa e sono felice che sarà contro il Milan». L’allenatore dei croati, pur ricordando di non avere i favori del pronostico, promette però battaglia. In campo ci sarà sicuramente il talento della squadra Orsic, che negli ultimi anni ha dimostrato qualità e personalità anche in Champions League. Occhio anche a Bruno Petkovic, unica punta della Dinamo Zagabria, abile a far salire la squadra in fase offensiva. «Voglio che i miei giochino con gioia e senza problemi», ha concluso Cacic. «Abbiamo imparato qualcosa da tutti in quattro turni ed è tutto aperto». Arbitro del match sarà il polacco Szymon Marciniak, con assistenti Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo Tomasz Musiał, al Var Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Ristovski, J. Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misic; Spikic, Ivanusec, Orsic; Petkovic. All. Cacic.

Benfica-Juventus, cosa sapere sul match di Champions League dei bianconeri

Qui Juventus, Allegri punta su Rabiot e Vlahovic

«Abbiamo soltanto un risultato, ma è tutto ancora aperto», ha detto Massimiliano Allegri, che con un successo supererebbe i 227 successi di Marcello Lippi sulla panchina della Juventus. «Dobbiamo iniziare oggi ma non dipende solo da noi». I bianconeri si trovano in una situazione di classifica molto complessa. Dovranno vincere oggi contro il Benfica e fra sette giorni contro il Psg. Nel frattempo, dovranno sperare che il Maccabi Haifa faccia almeno un punto nelle sue due partite. Per sperare negli ottavi di Champions League, Allegri punterà su Rabiot, il più in forma dei suoi. In difesa Alex Sandro è in vantaggio su Rugani, mentre davanti ci sarà Milik con Vlahovic e Kostic.

Qui Benfica, ai portoghesi basta un punto per gli ottavi

Ancora imbattuto in questa stagione, il Benfica si presenta al match contro la Juventus con il favore del pronostico. Ai portoghesi basterà infatti non perdere per conquistare automaticamente gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico Roger Schmidt però non vuole cali di tensione. «Abbiamo un piccolo vantaggio, ma tutti possono ancora qualificarsi», ha detto in conferenza stampa alla vigilia. «Ci aspettiamo la miglior Juventus, siamo pronti a fare il nostro gioco». In campo l’ex Inter Joao Mario, a segno nel match di andata su rigore, e il talento Neres dietro a Goncalo Ramos. Arbitro sarà il serbo Srdjan Jovanović, con assistenti Uroš Stojković e Milan Mihajlović. Quarto uomo Momčilo Marković, al Var il tedesco Marco Fritz e l’inglese Chris Kavanagh.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Florentino; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri