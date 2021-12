Champions League, si rifà il sorteggio: l’Inter becca il Liverpool, la Juve il Villareal

Un sorteggio che, comunque vada, entrerà nella storia. L’estrazione degli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Champions League si è tenuta due volte a distanza di poche ore. Dopo il primo sorteggio della tarda mattinata, il ricorso dell’Atletico Madrid a causa di un errore ha fatto annullare la procedura, ripetutasi poi pochi minuti fa. Va male all’Inter, che in prima battuta aveva rimediato l’Ajax come prossimo avversario e ora, invece, se la vedrà con il Liverpool di Jurgen Klopp. Avversario quasi invariato per caratura tecnica ed esperienza internazionale, invece, per la Juventus, passata dallo Sporting Lisbona al Villareal.

Champions League: errore e ricorso, il sorteggio si rifà

Un caso unico, quello accaduto oggi durante il sorteggio di Champions League e che ha costretto la Uefa ad annullare i primi accoppiamenti per ripetere la procedura. In pratica sono state posizionate in modo errato due sfere contenenti i biglietti con i nomi di alcune delle squadre. Nella fattispecie, il Villareal aveva pescato il Manchester United. Ma da regolamento le due formazioni non avrebbero potuto incrociarsi, perché provenienti dallo stesso girone nella prima fase. La squadra spagnola ha poi pescato il Manchester City, ma intanto nell’urna relativa all’accoppiamento dell’Atletico Madrid mancava la sfera contenente il nome dello United, aumentando la probabilità, poi verificatasi, di incrociare il Bayern Monaco. Da qui è nato il ricorso della società biancorossa e l’annullamento dell’intera procedura.

Champions League: gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Il nuovo sorteggio penalizza l’Inter, che incrocerà il Liverpool. Va male alla squadra di Simone Inzaghi, che in prima battuta aveva visto estrarre il nome dell’Ajax, squadra olandese giovane e sulla carta più agevole rispetto agli inglesi. La Juventus andrà a giocare sul campo del Villareal, mentre in precedenza era stata sorteggiata con lo Sporting Lisbona. Negli altri incroci, il Bayern Monaco farà visita al Salisburgo e migliora la propria posizione rispetto all’Atletico Madrid, pescato alle 12. Quest’ultimo se la vedrà con il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Il big match degli ottavi di finale si giocherà tra Parigi e Madrid, con il Psg di Messi a sfidare il Real guidato da Carlo Ancelotti. Chelsea-Lille e Benfica-Ajax completano il quadro. Le gare d’andata si giocheranno il 15-16 e il 22-23 febbraio, mentre il ritorno è previsto per 8-9 e 15-16 marzo. Poi, due giorni dopo, il 18 marzo, l’ultimo sorteggio per determinare il tabellone dai quarti in poi. La finale si giocherà il 28 maggio a San Pietroburgo.

Round of 16 draw ✔️ Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Champions League: l’elenco degli accoppiamenti

Atletico Madrid – Manchester United

Benfica – Ajax

Chelsea – Lille

Inter – Liverpool

PSG – Real Madrid

Salisburgo – Bayern Monaco

Sporting Lisbona – Manchester City

Villareal – Juventus