Sorteggi Champions, Europa e Conference League: avversarie e date delle italiane

Per le sette squadre italiane attualmente impegnate nelle varie coppe europee quello di oggi era un giorno cruciale. Tutte attendevano di conoscere quale pericolo straniero i sorteggi di Nyon avrebbe messo loro di fronte. E tutte e sette hanno tirato un sospiro di sollievo. Bisognerà aspettare 4 mesi, perché come sempre le coppe europee torneranno a febbraio. Ecco accoppiamenti e date di Champions League, Europa League e Conference League.

Champions League: bene le italiane

Dopo l’eliminazione della Juventus, che ha chiuso il girone al terzo posto scivolando quindi in Europa League, sono tre i club che proseguono la propria avventura in Champions. Si tratta di Napoli, unica testa di serie italiana, e delle due milanesi, Milan e Inter, entrambe qualificate da seconde in graduatoria nei rispettivi gruppi. L’urna per le società italiane è stata benevola, perché nessuna delle tre ha incontrato club considerati di fascia alta. Il Napoli volerà in Germania dove affronterà l’Eintracht Francoforte in trasferta, prima di tornare in terra partenopea per il ritorno. Casalingo il primo impegno per le milanesi. Il Milan ospiterà il Tottenham di Antonio Conte, avversario comunque ostico e da non sottovalutare, mentre l’Inter se la vedrà coi portoghesi del Porto. Spiccano Liverpool-Real Madrid e Psg-Bayern. Si giocherà l’andata degli ottavi tra 14-15 e 21-22 febbraio, mentre il ritorno è previsto per 7, 8, 14 e 15 marzo.

Le gare degli ottavi di finale

Lipsia – Manchester City

Club Brugge – Benfica

Liverpool – Real Madrid

Milan – Tottenham

Eintracht Francoforte – Napoli

Borussia Dortmund – Chelsea

Inter – Porto

Psg – Bayern Monaco

Europa League: Juve in Francia, Roma in Austria

Tirano un sospiro di sollievo anche Juventus e Roma. Le avversarie sorteggiate a Nyon per gli spareggi di Europa League, che si disputeranno il 16 e il 23 febbraio, sono rispettivamente il Nantes e il Salisburgo. Va meglio, quindi, ai bianconeri, ma anche i giallorossi di Mourinho hanno buone possibilità di farcela contro una formazione, quella austriaca, in calo rispetto alle ultime annate. Evitati club di altissima fascia, tra cui Barcellona e Manchester United, che invece saranno l’una contro l’altra.

Le gare degli spareggi

Barcellona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting CP – Midtyjlland

Shakthar Donetsk – Rennes

Ajax – Union Berlin

Bayer Leverkusen – Monaco

Siviglia – PSV Eindhoven

Salisburgo – Roma

Conference League: sorridono Lazio e Fiorentina

I sorrisi non finiscono. Anche le due squadre italiane che giocheranno le gare di spareggio per accedere agli ottavi di Conference League possono essere soddisfatte dei sorteggi. Si tratta di Lazio e Fiorentina, che rispettivamente sfideranno il Cluj e il Braga. Soprattutto per i biancocelesti non si tratta di avversari da sottovalutare, ma poteva andare peggio. Evitate il Basilea, che sfiderà il Trabzonspor, e l’Anderlecht, che sarà impegnato con il Ludogorets. Le date sono identiche a quelle di Europa League: andata il 16 febbraio e ritorno il 23.

Le gare degli spareggi

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basilea

Lazio-Cluj

Bodo/Glimt-Lech Poznan

Braga-Fiorentina

AEK Larnaca-Dnipro

Sheriff Tiraspol-Partizan

Ludogorets-Anderlecht