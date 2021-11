Champions League, Sheriff – Inter: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Una vittoria per dare seguito a quanto fatto a San Siro due settimane fa. A Tiraspol stasera 3 novembre sarà il turno di Sheriff – Inter, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno. Il successo per 3-1 nella gara d’andata ha infatti rilanciato la formazione di Simone Inzaghi in Champions League, ma il cammino resta complicato.

Trasferta difficile per i nerazzurri, pronti a scendere in campo nel freddo della Transnistria. La formazione di Vernydub, dopo le vittorie contro lo Shakhtar Donestsk di Roberto De Zerbi e il Real Madrid non è più una sorpresa e, soprattutto in casa, è una squadra da non sottovalutare. Lo sa bene Simone Inzaghi, che in conferenza alla vigilia ha ricordato quanto sia importante tenere alta la concentrazione. «Ci attende una partita importante e decisiva», ha detto il mister interista. «Dobbiamo farci valere in Europa, avremo bisogno di attenzione ed equilibrio perché lo Sheriff ha dimostrato grande bravura nelle ripartenze».

La classifica al momento vede il Real Madrid di Carlo Ancelotti e lo Sheriff al primo posto a quota sei punti, seguiti a due lunghezze di distanza dall’Inter con 4 e dallo Shakhtar Donestsk, fanalino di coda con 1 punto. Arbitro del match sarà il tedesco Felix Zwayer, assistito dai connazionali Rafael Foltyn e Marco Achmüller. Quarto uomo sarà Sven Jablonski, mentre al Var siederanno Marco Fritz e Harm Osmers.

Sheriff – Inter, le probabili formazioni di stasera 3 novembre 2021

Qui Sheriff, occhio al lussemburghese Thill

Pochi dubbi e tante certezze per lo Sheriff Tiraspol, che dovrebbe scendere in campo davanti ai suoi tifosi con lo stesso undici che ha giocato due settimane fa a San Siro. Nel 4-2-3-1 di mister Vernydub, davanti al portiere Celeadnic ci saranno con ogni probabilità Costanza, Arboleda, Dulanto e Cristiano. In mediana spazio a Thill, autore del gol su punizione dell’andata, e Addo, mentre sulla trequarti spazio a Traorè, Kolovos e Castaneda. In attacco dovrebbe scendere in campo Yakhshiboev, in vantaggio durante la rifinitura su Bruno Souza.

Qui Inter, Lautaro titolare, più Vidal di Calhanoglu

Modulo confermato anche per l’Inter, che non dovrebbe abbandonare l’ormai consolidato 3-5-2 di Simone Inzaghi. Davanti al portiere Handanovic, maglie da titolare per Skriniar e De Vrij, al cui fianco dovrebbe scendere Dimarco, favorito su Bastoni. Altro ballottaggio a centrocampo, con il cileno Vidal in vantaggio su Calhanoglu, ancora non al meglio. Accanto all’ex juventino ci saranno certamente Brozovic e Barella, con Perisic e Darmian sulle corsie esterne. In attacco la coppia Lautaro Martinez – Dzeko, mentre Correa e Sanchez saranno pronti a entrare a partita in corso.

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traorè, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev. All. Vernydub.

NTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi