Champions League, le reazioni dei club dopo la ripetizione del sorteggio

Juventus contro lo Sporting Lisbona, l’Inter opposta all’Ajax. Alle italiane poteva andare decisamente peggio. I nerazzurri, per dire, avrebbero potuto pescare il Liverpool. O il Bayern Monaco, che invece è toccato all’Atletico Madrid. Bella sfida. E vogliamo mettere con quella tra Messi e Cristiano Ronaldo agli ottavi di coppa, in programma grazie a Paris Saint-Germain e Manchester United? E invece no, dopo quer pasticciaccio brutto de Nyon il sorteggio, tutto sbagliato, tutto da rifare è stato ripetuto alle 15. Questa volta con tutte le palline a posto e un Arshavin sollevato dal fatto che no, non era stata colpa sua. Le reazioni, da parte dei tifosi ma anche dei club coinvolti, non si è fatta attendete.

🌟 | #UCL Travel guide for Amsterdam for sale.

No time wasters. — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) December 13, 2021

Dall’Ajax, forte ma alla portata, al Liverpool, decisamente più proibitivo come ostacolo da superare. L’Inter ha preso con filosofia il cambio di avversario negli ottavi di finale di Champions League. «In vendita una guida viaggi per Amsterdam, no perditempo», ha twittato l’account in lingua inglese del club nerazzurro. L’allenatore dei Reds, Jurgen Klopp, si era detto impressionato dal Meazza prima della recente sfida contro il Milan: ci tornerà tra pochi mesi. Ma sicuramente non è stato lui a chiedere all’Uefa la ripetizione del sorteggio.



La Juventus, che alle urne-bis ha pescato il Villareal, si è invece limitata a una faccina arrossita, una volta appresa la notizia del sorteggio da ripetere.



Champions League, per Chelsea e Lilla non cambia niente

«Ritorna al tuo posto, Lilla», ha scritto il Chelsea: quello tra inglesi e francesi è l’unico match che è stato sorteggiato in entrambe le occasioni. Poi ha pubblicato un’immagine in chi Chelsea-Lilla viene riproposta, dopo essere stata inizialmente cancellata.

«Cambio di programma!», ha scritto il Real Madrid, che dopo aver annunciato il ritorno in quel di Lisbona, dove ha conquistato la decima Champions League contro i cugini dell’Atletico, farà invece rotta su Parigi, per affrontare il Paris Saint-Germain.

Champions League, lo scambio di battute in tedesco tra Bayern Monaco e Salisburgo

«Il Bayern lo sospettava già», «No, non siamo chiaroveggenti. È stato un sorteggio frenetico e purtroppo abbiamo commesso un errore. Vi aspettiamo agli ottavi di finale!». Questo il criptico scambio di battute tra Salisburgo e Bayern Monaco, frutto di un inside joke che però si fatica a cogliere, pur scorrendo le rispettive pagine Twitter. Quanto all’Atletico Madrid, inizialmente sorteggiato contro i bavaresi, tutto si può riassumere con questo commento di un fan di Cristiano Ronaldo.