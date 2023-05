Champions League, Real Madrid-Manchester City: orario, arbitro e formazioni

In attesa dell’euroderby di domani fra Milan e Inter, stasera 9 maggio la Champions League presenta una sfida di alto fascino, che tanti hanno definito come una finale anticipata. Allo stadio Santiago Bernabeu, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, il Real Madrid ospiterà il Manchester City per la prima semifinale di andata. Le due formazioni si affrontarono lo scorso anno proprio nel penultimo atto della competizione, quando diedero vita a un duello incredibile. La spuntarono i Blancos ai supplementari per 3-1 dopo il pirotecnico 4-3 per i Citizens di sette giorni prima. Arbitro di gara sarà il portoghese Artur Dias, assistito dai connazionali Paulo Soares e Pedro Ribeiro. Quarto ufficiale sarà l’italiano Daniele Orsato, mentre al Var siederanno il nostro Massimiliano Irrati e il portoghese Tiago Martins.

«L’obiettivo principale sarà evitare problemi», ha confermato Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, in conferenza stampa. «Loro possono sembrare inarrestabili, ma avremo le nostre possibilità». I Blancos, che pochi giorni fa hanno sollevato la Copa del Rey, sperano di vincere la loro 15esima Champions League, la sesta negli ultimi 10 anni. Distanti in Liga ormai 14 punti dal Barcellona capolista, le merengues potranno concentrarsi esclusivamente sull’impegno europeo. Non può dire lo stesso il Manchester City, primo in Premier League con quattro punti sull’Arsenal e atteso il 3 giugno dalla finale di FA Cup. A caccia di uno storico Triplete, Pep Guardiola non vuole cali di concentrazione. «Stiamo bene e arriviamo con coraggio», ha ribadito in conferenza stampa. «Rispetto allo scorso anno non cambia quasi nulla, se non cha abbiamo il ritorno in casa».

Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni della semifinale di Champions League

Qui Real Madrid, per Ancelotti assente solo Militao per squalifica

Due assenze per Carlo Ancelotti che per la semifinale di Champions League dovrà fare a meno di Mendy, out fino al termine della stagione, e Militao. Il brasiliano è squalificato e tornerà soltanto per il match di ritorno a Etihad. Al suo posto di sarà Rudiger con Alaba davanti a Courtois, mentre sugli esterni dovrebbero giocare Carvajal a destra e Camavinga a sinistra. A centrocampo tornerà Luka Modric al fianco di Kroos e Valverde, mentre in attacco spazio al tridente stellare. Con il pallone d’oro Benzema ci saranno Vinicius Jr e Rodrygo, mattatore della sfida lo scorso anno con una doppietta in pochi minuti.

Qui Manchester City, Haaland a caccia del 13esimo gol nella competizione

Pep Guardiola continua la sua caccia alla prima Champions League con il Manchester City con la rosa quasi al completo. Unico assente sarà Aké, out per un infortunio subito nel weekend contro il Leeds. Per questo i Citizens torneranno alla difesa a quattro con Stones e Dias davanti a Ederson, Walker a destra e Akanji sulla fascia opposta. A centrocampo dovrebbero agire liberamente Rodri, Gundogan e De Bruyne, che sarà libero di spaziare fra le linee. Davanti invece dovrebbero giocare Bernardo Silva e Graelish a supporto di Haaland, capocannoniere della competizione con 12 centri.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. All.: Ancelotti

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Gundogan, De Bruyne, Rodri; Bernardo Silva, Haaland, Grealish. All.: Guardiola.