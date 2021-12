Real Madrid – Inter: probabili formazioni della partita, orario, arbitro

Missione difficile, ma non impossibile. L’Inter di Simone Inzaghi, forte di un periodo di forma strabiliante in campionato, arriva a Madrid per affrontare il Real di Carlo Ancelotti in un match che vale il primo posto del girone di Champions League. Entrambe le formazioni sono infatti già certe degli ottavi, resta solo da definire l’ordine di arrivo per evitare scontri difficili già al primo turno della fase a eliminazione diretta. Real Madrid – Inter sarà visibile in diretta alle 21 su Sky Sport Action e in streaming sull’app Sky Go.

Real Madrid – Inter, classifica e arbitro del match del Santiago Bernabeu

Dejà-vu per l’Inter che torna a Madrid per il secondo anno consecutivo. L’anno scorso la formazione di Conte perse 3-2 allo Stadio Di Stefano, allora casa momentanea delle merengues durante i lavori al Santiago Bernabeu. Diversa però la situazione di classifica, con l’Inter già sicura di un posto fra le migliori 16 d’Europa proprio assieme ai madrileni. La classifica del Gruppo D vede infatti in testa il Real Madrid con 12 punti, seguito dall’Inter con 10. Più staccati lo Sheriff Tiraspol con 6 punti, reduce da ter sconfitte consecutive dopo l’exploit dell’esordio, e lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, fermo a quota 1.

Arbitro del match sarà il tedesco Felix Brych, assistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp, mentre quarto uomo sarà Daniel Schlager. Al Var siederanno Marco Fritz e Bastian Dankert.

LEGGI ANCHE: Inter – Real Madrid, tutti i precedenti tra le due squadre

Real Madrid – Inter, le probabili formazioni di stasera 7 dicembre 2021 alle 21 su Sky Sport

Qui Real Madrid, Jovic al posto di Benzema

Carlo Ancelotti si prepara per la sfida contro gli ex cugini dell’Inter con un’assenza pesante. Il bomber francese Karim Benzema infatti, complice un affaticamento al polpaccio, non è fra i convocati, mentre al suo posto dovrebbe giocare Luka Jovic. Davanti al portiere Courtois ci saranno Militao e Alaba, con Mendy e Carvajal sulle corsie esterne. A centrocampo fiducia al terzetto di veterani Casemiro, Modric e Kroos. In attacco, oltre al già citato Jovic ci saranno i giovanissimi brasiliani Rodrygo e Vinicius Jr.

Qui Inter, out Correa, in panchina De Vrij

Per i nerazzurri si rivedono De Vrij e Kolarov, difensori a lungo assenti dai convocati, ma disponibili solo per la panchina. Handanovic difenderà i pali, mentre davanti a lui ci sarà la consueta linea a tre formata da Bastoni, Skriniar e D’Ambrosio. A centrocampo, in mediana Brozovic con ai fianchi Barella e uno fra Calhanoglu e Vidal, con li turco favorito sul cileano. Sulle fasce Perisic e Dumfries, con l’olandese confermato dopo la convincente prestazione di sabato contro la Roma. Davanti non sarà del match il Tucu Correa, fermato da una distrazione ai flessori e rimasto a Milano. Straordinari dunque per la coppia titolare Dzeko-Lautaro Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr.. All.: Ancelotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.