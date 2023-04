Champions League, Benfica-Inter: orario, arbitro e probabili formazioni

La Champions League entra nel vivo. Stasera 11 aprile si aprono i quarti di finale con l’Inter che al Da Luz di Lisbona affronterà il Benfica, vera rivelazione del 2023. Il match sarà in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Sky Go e Mediaset Infinity. Ritorno in programma mercoledì 19 aprile alle 21. La vincente incrocerà in semifinale la squadra che uscirà dall’atteso derby italiano fra Milan e Napoli. Nell’altra partita di oggi, in diretta su Sky Sport Football, il Manchester City di Guardiola ospiterà il Bayern Monaco di Tuchel in uno scontro dal sapore di finale. Al Da Luz arbitrerà l’inglese Michael Oliver, al cui fianco ci saranno gli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett. Quarto uomo sarà John Brooks, mentre al Var siederanno l’olandese Pol van Boekel e il britannico Stuart Atwell.

«Analizzare, lavorare, crederci. Sempre insieme». È il mantra che Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sta cercando di insegnare ai suoi ragazzi per affrontare i quarti di Champions League. Il Benfica, padrone di casa al Da Luz, in Europa non perde da 10 gare e ha segnato 27 gol, di cui sette soltanto negli ottavi. Ci sono punti deboli, come dimostra la sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Porto. «Serviranno testa e cuore», ha detto il tecnico nerazzurro in conferenza. «Loro sono molto forti, ma noi siamo l’Inter». Complici alcune defezioni, i portoghesi non si presentano al meglio per il delicato match odierno. Il tedesco Roger Schmidt infatti dovrà fare a meno di alcune pedine importanti, tra cui il centrale Otamendi. «Siamo concentrati», ha detto l’allenatore del Benfica. «Serve una prestazione top perché l’avversario è di altissimo livello».

Benfica-Inter, le probabili formazioni dei quarti di Champions League stasera 11 aprile 2023

Qui Benfica, out Otamendi e Bah, Grimaldo in dubbio

Macchina perfetta nei gironi e negli ottavi, il Benfica perde qualche pezzo per i quarti di Champions League. Contro l’Inter Schmidt dovrà rinunciare al difensore centrale Otamendi, assente per squalifica, e al terzino sinistro Bah, out per tutta la stagione. A rischio anche Grimaldo, che nonostante abbia recuperato non sarà al 100 per cento. Con lui, davanti al portiere Vlachodimos, ci saranno Gilberto, Morato e il giovane classe 2003 Antonio Silva. In mediana spazio a Chiquinho e Florentino, mentre sulla trequarti ci saranno Aursnes, Rafa Silva e l’ex Joao Mario. In attacco riflettori puntati su Gonçalo Ramos, tre gol e tre assist in questa Champions.

Qui Inter, rientra Dzeko dal 1’ minuto al posto di Lukaku

Ancora out Calhanoglu e Skriniar, rimasti a Milano per lavorare a parte. Sono però gli unici indisponibili nell’Inter di Simone Inzaghi, che per i quarti di Champions League potrà puntare sui suoi uomini migliori. In porta ci sarà ancora una volta Onana, ormai stabilmente fra i pali al posto di Handanovic. In difesa spazio a Bastoni, Acerbi e Darmian, favorito su De Vrij. Sugli esterni spazio al rientrante Dimarco e Dumfries, ancora titolare dopo l’ultimo match di Serie A contro la Salernitana. In caso di assenza dell’olandese, Darmian salirebbe a centrocampo lasciando il posto a D’Ambrosio. Al centro ci sarà Brozovic, con al suo fianco Barella e Mkhitaryan. Davanti Dzeko farà coppia con Lautaro Martinez, mentre Lukaku dovrebbe partire dalla panchina.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Morato, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All. Schmidt

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi