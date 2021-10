La Champions League giunge al suo giro di boa e potrebbe essere già il momento dei primi verdetti. Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a muovere la tabella dei punti e schiodarsi dallo zero in classifica dopo i due k.o. subiti contro Liverpool e Atletico Madrid. Per farlo dovrà battere il Porto di Conceiçao, match in onda stasera alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5.

Porto-Milan, rossoneri chiamati al riscatto dopo le due sconfitte

Porto-Milan è dunque una sfida da non perdere per varie ragioni. Un match non semplice per i rossoneri, ma non impossibile dopo gli ottimi risultati in campionato e dopo le due prove negli incontri europei precedenti. Le sconfitte, maturate ad Anfield e a San Siro, sono giunte infatti dopo due prestazioni convincenti (soprattutto la seconda) che non hanno minato la convinzione del gruppo. Nonostante le assenze, non può non affascinare il possibile duello fra i giovanissimi Francisco Conceiçao e Daniel Maldini. Non è escluso infatti che i figli delle due bandiere che hanno scritto la storia dei rispettivi club possano trovare spazio anche dall’inizio.

L’altro match di giornata vede il Liverpool di Jurgen Klopp capolista volare a Madrid per affrontare l’Atletico di Simeone nel cuore del Wanda Metropolitano. La classifica al momento vede gli inglesi in testa con 6 punti a punteggio pieno, seguiti a due lunghezze dai Colchoneros. In coda, il Porto con 1 punto e il Milan ancora fermo a zero. Arbitro della partita sarà il tedesco Felix Brich, assistito dai connazionali Mark Borsch e Stefan Lupp. Il quarto uomo sarà Daniel Schlager, mente al VAR siederanno Marco Fritz e l’inglese Chris Kavanagh.

Porto-Milan, probabili formazioni del match di Champions League stasera 19 ottobre 2021 su Canale 5

Qui Porto, out Mbemba, occhio a Corona

Nessuno squalificato per Sergio Conceiçao, che dovrà fare a meno solo dell’indisponibile Mbemba. Ecco che allora il portoghese dovrebbe ridare fiducia allo stesso undici sceso in campo nella debacle interna contro il Liverpool (1-5) con Diogo Costa in porta e una linea a quattro di difesa capitanata dal veterano Pepe. Al suo fianco dovrebbe trovare spazio Marcano, con Joao Mario (omonimo dell’ex interista) e Wendell sulle fasce. A centrocampo certi di un posto Sergio Oliveira, giustiziere della Juventus lo scorso anno, e Uribe, coadiuvati da Otavio e dal Tecatito Corona, uno degli obiettivi del mercato estivo rossonero. In attacco, punto di riferimento saranno Taremi e Diaz.

Qui Milan, Rebic non ce la fa, Ibra in panchina

Se il Porto dovrebbe presentarsi con l’undici tipo, non può dirsi lo stesso per il Milan. Tanti infatti i dubbi di formazione per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di nove giocatori per via di infortuni e squalifiche. In porta fiducia a Tatarusanu, al suo debutto in Champions per sostituire fino alla fine del 2021 l’infortunato Maignan. In difesa torna Kjaer, che farà coppia con Tomori, mentre sulle fasce agiranno Calabria a destra e uno fra Kalulu e Ballo Tourè, in ballottaggio per sostituire Theo Hernandez ancora positivo al Covid.

A centrocampo sicuri del posto Tonali e Bennacer, data l’assenza per squalifica di Kessié, mentre sulla trequarti Krunic è favorito su Daniel Maldini per sostituire Brahim Diaz, anche lui fermo ai box per Covid. Fra le linee spazio anche a Saelemaekers e Leao, alle spalle dell’unica punta Giroud. Panchina per Ibrahimovic, sebbene un suo impiego a gara in corso sia praticamente certo. Lo svedese è infatti a caccia di un altro record, quello di essere il giocatore più anziano a segnare in Champions League.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira, Otavio, Corona; Diaz, Taremi. All. Conceicao.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli