Champions League, Porto-Inter: orario, arbitro e probabili formazioni

Archiviato il turno di campionato, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara per il match finora più importante della stagione. Stasera 14 marzo, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, affronterà il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. L’obiettivo sarà difendere l’1-0 conquistato a Milano all’andata grazie alla rete nel finale di Romelu Lukaku. Arbitro dell’incontro al do Dragao sarà l’esperto polacco Szymon Marciniak, assistito dai connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo Paweł Raczkowski, al Var siederanno invece Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski. Nell’altro match di stasera, il Manchester City di Pep Guardiola ospiterà il Lipsia all’Etihad Stadium dopo l’1-1 in Germania.

«La sconfitta di La Spezia appartiene al passato, nel calcio non si vive di ricordi», ha detto nella conferenza stampa di vigilia Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter deve però far fronte a un forte “mal di trasferta” dei suoi, che quest’anno faticano lontano da San Siro. Negli ultimi tre match esterni, i nerazzurri hanno infatti ottenuto un solo punto contro la Sampdoria a Genova. «Conosciamo il valore del nostro avversario e se vogliamo passare dovremo fare una partita di grande concentrazione», ha concluso il tecnico dell’Inter. Dal fronte opposto del campo troverà il vecchio amico e compagno di squadra alla Lazio Sergio Conceicao, vera bestia nera delle italiane in Europa. «Ci siamo preparati bene», ha detto l’allenatore del Porto. «Dobbiamo giocare come sappiamo, senza adattarci al nostro avversario».

Porto-Inter, le probabili formazioni del match di Champions League stasera 14 marzo 2023

Qui Porto, Eustaquio al posto dello squalificato Otavio

Per battere l’Inter e conquistare i quarti di Champions League, Conceicao punterà innanzitutto sul clima caldo dei 52 mila del do Dragao. In campo, invece, ci saranno sicuramente due novità di formazione. Davanti al portiere Diogo Costa ci saranno Pepe e Marcano, con Zaidu a destra e Manafà al posto di Joao Mario a sinistra. L’esterno portoghese non sarà nemmeno in panchina per un problema fisico. In mediana non ci sarà Otavio, espulso a Milano, mentre giocherà Eustaquio al fianco di Uribe e Grujic. In attacco Pepé e Galeno agiranno ai fianchi dell’intoccabile centravanti dell’Iran Taremi. Pronti comunque dalla panchina Franco e Toni Martinez.

Qui Inter, Dzeko in vantaggio su Lukaku dall’inizio

Pochi dubbi di formazione invece per Simone Inzaghi, che negli ottavi di Champions League dovrebbe schierare i titolarissimi. In porta ci sarà Onana, protetto da una linea a tre con Bastoni, Acerbi e Darmian. In gruppo anche Skriniar, ma la sua presenza dal primo minuto resta comunque in forte dubbio. In mediana torna invece Calhanoglu al posto di Brozovic con Mkhitaryan e Barella, mentre sugli esterni dovrebbero giocare Dumfries e Dimarco. Out invece per un problema muscolare Gosens. In attacco è certo di una maglia da titolare Lautaro Martinez, al cui fianco ci sarà uno fra Dzeko e Lukaku con il bosniaco favorito.

PORTO (4-3-3): D. Costa; Manafá, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio; Pepê, Taremi, Galeno. All. Conceicao.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.