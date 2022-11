Champions League, le partite di stasera: Milan-Salisburgo e Juventus-Psg

Ultimo appuntamento con i gironi di Champions League. Stasera 2 novembre, dopo Inter e Napoli, toccherà a Milan e Juventus chiudere il primo turno in Europa. I rossoneri ospiteranno il Salisburgo a San Siro in una partita da dentro o fuori. Agli uomini di Stefano Pioli basterà un pareggio per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale, ma una vittoria risolleverebbe il morale dopo la sconfitta di Torino. Diverso il caso della Juve ormai fuori dai giochi per la Champions e a caccia dell’Europa League. I bianconeri ospiteranno allo Stadium il Psg di Messi e Mbappé senza 12 componenti della rosa per infortunio o squalifica. Occhio anche al match del Maccabi Haifa contro il Benfica, dato che gli israeliani hanno gli stessi punti della Juventus. La partita del Milan sarà in diretta esclusiva alle 21 su Amazon Prime Video, mentre il match dei bianconeri su Sky Sport Uno sempre alle ore 21.

Milan-Salisburgo, tutto sul match di Champions League di stasera 2 novembre su Amazon Prime Video

«Ci serviranno determinazione e lucidità», ha detto Stefano Pioli in conferenza alla vigilia. «Non possiamo pensare di amministrare per 90 minuti, non giocheremo per il pareggio». L’allenatore del Milan confida nei suoi migliori 11, soprattutto in Leao, opaco nell’ultimo turno di campionato. «Rafa è un grande giocatore, sarà nel pieno della sua condizione». Con il portoghese giocheranno Rebic e Krunic, preferito a Brahim Diaz e De Ketelaere alle spalle di Giroud. In difesa torna Tomori dopo la squalifica al fianco di Kjaer, con Kalulu dirottato a destra. In mediana ci saranno Bennacer e Tonali. «Ci meritiamo gli ottavi per il lungo percorso», ha detto il centrocampista italiano. «Non dovremo avere paura dell’importanza della partita».

«La partita sarà una finale e, come tutte le squadre vogliamo vincere», ha risposto il tecnico degli austriaci Matthias Jaissle. «Faremo leva anche sui nostri tifosi, che ci hanno seguito fino a Milano». Il Salisburgo però potrebbe persino di restar fuori dall’Europa League. In caso di sconfitta contro il Milan e di contemporaneo successo della Dinamo Zagabria a Londra contro il Chelsea, sarebbero infatti al quarto posto. La classifica del Gruppo E di Champions League vede i britannici in testa con 10 punti, tre in più dei rossoneri. Seguono a sei il Salisburgo e a quattro i croati. Arbitro del match sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, con assistenti i connazionali Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. Quarto uomo Ricardo de Burgos, al Var Alejandro Hernández e il tedesco Bastian Dankert.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Kalulu; Tonali, Bennacer; Leao, Krunic, Rebic; Giroud. All.: Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Ulmer, Pavlovic, Wober, Dedic; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Okafor, Adamu. All.: Jaissle.

Juventus-Psg, le anticipazioni del match di stasera 2 novembre 2022 su Sky Sport Uno

Piena emergenza in casa Juventus, che si presenta all’appuntamento con il Paris Saint-Germain senza 12 effettivi della rosa. Fra gli ultimi acciaccati dei bianconeri anche Kean, fermato anch’egli da un problema muscolare. «Non poterci più confrontare con i migliori d’Europa è frustrante, ma dobbiamo concentrarci», ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa. «Speriamo nei giovani al fianco dei più esperti». Nel match contro i parigini, la Juventus vedrà in campo Gatti in difesa al fianco di Bonucci e Alex Sandro. In mediana Fagioli con Locatelli e Rabiot, mentre Miretti supporterà l’unica punta Milik. Una vittoria stasera garantirebbe il terzo posto senza tenere conto del match fra Maccabi Haifa e Benfica. Gli israeliani infatti hanno tre punti come la Juve, ma con una peggiore differenza reti.

Sul fronte parigino, il tecnico Christophe Galtier non si accontenta del passaggio del turno ma vuole il primo posto. Per farlo intende vincere a Torino, in modo da non guardare al risultato del Benfica attualmente a pari punti. «È bello arrivare da qualificati, ma non dobbiamo compiere l’errore di sottovalutare la partita». Presenti le stelle Messi e Mbappé, mentre Neymar dovrà scontare un turno di squalifica. Nel tridente allora spazio per Soler, a segno sia in Ligue 1 sia in Champions League. Tante le vecchie conoscenze della Serie A, dai centrocampisti Verratti e Fabian Ruiz ai difensori Hakimi e Marquinos, fino al portiere Donnarumma. Arbitro del match sarà lo spagnolo Carlo del Cerro Grande, con assistenti i connazionali Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso. Quarto uomo José Luis Munuera, al Var Juan Martinez Munuera e l’olandese Pol van Boekel.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Cuadrado; Miretti; Milik. All.: Allegri.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Bernat, Marquinos, Sergio Ramos, Hakimi; Verratti, Ruiz, Vitinha; Messi, Soler, Mbappé. All.: Galtier.