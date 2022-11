Champions League, le partite di stasera: Liverpool-Napoli e Bayern-Inter

Ultimo atto della fase a gironi di Champions League per Napoli e Inter. Stasera 1 novembre scenderanno in campo le due formazioni italiane già qualificate aritmeticamente agli ottavi di finale. Domani invece sarà il turno del Milan, che cercherà il pass in casa contro il Salisburgo, e della Juventus, già eliminata. I campani, reduci da 13 successi consecutivi in tutte le competizioni, vogliono blindare il primo posto ad Anfield, nella tana del Liverpool. Basterà non perdere con più di tre gol di scarto in virtù del 4-1 del Maradona. Diverso il discorso per i nerazzurri, già certi del secondo posto, che voleranno all’Allianz Arena di Monaco. Contro il Bayern, già aritmeticamente primo, in palio solo la gloria. Liverpool-Napoli andrà in onda su Sky Sport Uno, mentre Bayern Monaco-Inter su Sky Sport Calcio e in chiaro su Canale 5. Visione disponibile in streaming su Sky Go e Infinity.

Liverpool-Napoli, cosa sapere sul match dei campani stasera 1 novembre su Sky Sport Uno

«Il Napoli è la squadra più in forma d’Europa, quindi non potremo fare troppo turnover», ha detto Jurgen Klopp in conferenza stampa. Il tecnico del Liverpool cercherà di conquistare il primo posto nel girone di Champions League, per cui occorre una vittoria con quattro reti di scarto, con una squadra fortemente azzoppata. Difficile infatti la presenza di Matip, mentre non ci sarà sicuramente i lungodegenti Diogo Jota e Luis Diaz. In attacco spazio per Darwin Nunez al fianco di Salah e Firmino nel classico 4-3-3 di Klopp. Il Liverpool è anche chiamato al riscatto dopo la sconfitta interna di Premier League contro il Leeds. Curiosamente è stata la prima partita persa da Virgil Van Dijk in casa da quando veste la maglia dei Reds.

Entusiasmo e fiducia in casa Napoli, che arriva ad Anfield con 13 successi consecutivi tre campionato e coppe. Un record mancato anche dalla formazione di Maradona campione d’Italia. L’allenatore dei campani Luciano Spalletti dovrà però anche pensare alla Serie A, dato che nel prossimo turno volerà a Bergamo contro l’Atalanta seconda in classifica. Probabile l’impiego di Ostigard al centro della difesa, dopo la buona prova contro i Rangers, al fianco di Kim, e di Olivera sulla corsia sinistra. In attacco si pensa ad Osimhen con Politano e l’irrinunciabile Kvaratskhelia. Arbitro di Liverpool-Napoli di Champions League sarà il tedesco Tobias Stieler, assistito dai connazionali Christian Gittelmann e Mark Borsch. Quarto uomo Martin Petersen, al Var Bastian Dankert e lo svizzero Fedayi San.

Bayern Monaco-Inter, tutto sul match di Champions League di stasera 1 novembre su Canale 5

Amichevole di prestigio all’Allianz Arena dove il Bayern Monaco, già primo in classifica, ospiterà l’Inter certo del secondo posto. I bavaresi infatti guidano il Girone C a punteggio pieno con 15 punti, cinque di vantaggio sui nerazzurri. Chiudono il Barcellona con quattro e il Viktoria Plzen con zero. In palio stasera, in diretta su Canale 5 e Sky Sport Calcio, solo il prestigio e l’orgoglio. I tedeschi non perdono una partita nei gironi di Champions League da 33 match, un record assoluto. «Faremo rotazioni per infortuni, ma proveremo a vincere», ha detto Julian Nagelsmann in conferenza. «L’Inter non è una sorpresa, sono fortissimi come il Barcellona, ma i dettagli fanno la differenza». Sicura l’assenza del portiere Neuer e di Müller, al cui posto potrebbe giocare Gravenberch.

L’Inter si presenta a Monaco per la Champions League con grandi certezze ma anche una brutta novità. Nella giornata di ieri si è fermato nuovamente Romelu Lukaku. Gli esami hanno certificato una distrazione ai flessori della coscia, pertanto salterà il Bayern Monaco e la Juventus di domenica prossima. Out anche Dzeko, uscito contro la Samp per una botta, e Lautaro Martinez che, diffidato, andrà in panchina. Simone Inzaghi potrebbe alzare Mkhitaryan al fianco di Correa, con Asslani in cabina di regia. In porta potrebbe rivedersi dal primo minuto Handanovic. Arbitro di Bayern-Inter sarà lo slovacco Ivan Kružliak, con assistenti i connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor. Quarto uomo Michal Ocenáš, al Var l’olandese Dennis Higler e il francese Benoit Millot.