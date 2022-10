Champions League, stasera Inter-Viktoria Plzen e Napoli-Rangers

Quinta giornata di Champions League, secondo atto. Dopo il martedì agrodolce delle italiane con il successo del Milan (4-0 a Zagabria) e l’eliminazione della Juventus (sconfitta 4-3 dal Benfica), tornano le emozioni europee. Stasera 26 ottobre in campo l’Inter di Simone Inzaghi, a caccia del pass per gli ottavi di finale, e il Napoli di Luciano Spalletti per blindare il primo posto. I nerazzurri affronteranno alle 18.45, match in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, il Viktoria Plzen, ultimo nel girone con zero punti. Partita fra testa e coda della classifica anche al Maradona, dove il Napoli ospiterà gli scozzesi del Rangers Glasgow. Il match dei campani sarà in diretta su Sky Sport Uno a partire dalle ore 21 e in streaming su Sky Go e Infinity.

Champions League, tutte le info e dove vedere le partite di Inter e Napoli

Inter-Viktoria Plzen, le anticipazioni del match di stasera 26 ottobre 2022 su Amazon Prime Video

Primo match point per l’Inter, che stasera alle 18.45 a San Siro può staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’ottimo pareggio al Camp Nou contro il Barcellona, ai nerazzurri serve ancora un punto per l’aritmetica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. A Milano arriverà il modesto Viktoria Plzen, ultimo nel girone con zero punti. Nell’altro match del Gruppo C i blaugrana ospiteranno il Bayern Monaco capolista e a punteggio pieno. «Stasera sarà una finale», ha detto in conferenza stampa Simone Inzaghi. «Sappiamo che la qualificazione passa da qui, vista la difficoltà del girone». Il Viktoria però non resterà a guardare, ma promette battaglia per conquistare il primo punto della stagione. «Siamo motivati», ha detto il tecnico Michal Bilek. «Giocheremo senza aver nulla da perdere».

Per quanto riguarda le formazioni, ancora qualche dubbio per Simone Inzaghi, che non sarà in panchina per l’espulsione a Barcellona. Conferma per Onana fra i pali, mentre De Vrij e Acerbi si giocano un posto nella linea di difesa. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria con il recupero di Romelu Lukaku. Il gigante belga torna fra i convocati dopo due mesi di assenza, ma partirà dalla panchina. In campo ci sarà Dzeko al fianco di Lautaro Martinez. Il Viktoria Plzen dovrebbe invece scendere in campo con un 4-2-3-1 a trazione offensiva con Mosquera, Holik e Vlkanova alle spalle di Chory. Arbitro del match di Champions League sarà lo svedese Andreas Ekberg, con assistenti i connazionali Mehmet Culum e Niklas Nyberg. Quarto uomo Fredrik Klitte, mentre al Var i tedeschi Bastian Dankert e Christian Dingert.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Holik; Chory. All.: Bilek

Napoli-Rangers, le anticipazioni del match di Champions League stasera 26 ottobre 2022 su Sky Sport Uno

«Dimostriamo di avere il Dna dei vincenti», ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa. L’allenatore toscano del Napoli ha caricato l’ambiente per la partita di stasera contro il Rangers Glasgow al Maradona. Pur avendo già ottenuto la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo, i campani vogliono blindare con un successo il primo posto nel Gruppo A. In caso di vittoria del Liverpool ad Amsterdam contro l’Ajax, al Napoli basterà non perdere con quattro reti di scarto ad Anfield fra sette giorni. «Sarà una partita difficile, in Champions League si va molto più veloci», ha proseguito Spalletti. Non bisognerà sottovalutare gli scozzesi, che ancora possono sognare la qualificazione in Europa League. «Giocheremo contro una squadra forte», ha detto il tecnico dei Rangers Giovanni van Bronckhorst. «Vogliamo fare una buona prestazione».

Pur vivendo un periodo di straordinaria forma, il Napoli deve pensare a preservare le energie per la Serie A. Sabato ci sarà l’importante sfida casalinga contro il Sassuolo per mantenere il primato. Per questo Spalletti potrebbe lasciare a riposo alcuni titolarissimi, tra cui Kim, Zielinski e Raspadori. Al loro posto spazio dunque per Ostigaard, Elmas e Simeone. Insostituibile invece il talento georgiano Kvaratskhelia, che completerà il terzetto d’attacco con Politano e il Cholito. Per i Rangers, attenzione al terzino sinistro goleador Tavernier, capocannoniere della scorsa Europa League. Arbitro del match sarà il turco Halil Umut Meler, con assistenti i connazionali Mustafa Eyisoy e Cevdet Komurcuoglu. Quarto uomo Arda Kardeşler, mentre al Var Abdulkadir Bitigen e il tedesco Marco Fritz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

RANGERS (3-4-3): McGregor; Lundstram, King, Davies: Tavernier, Jack, Davis, Barisic; Arfield, Colak, Kent. All.: Van Bronckhorst