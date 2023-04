Champions League, Napoli-Milan: orario, arbitro e probabili formazioni

Il Napoli per la storia, il Milan per un ritorno fra i grandi. Gli occhi dell’Italia sono puntati sullo stadio Diego Armando Maradona dove stasera 18 aprile alle 21 le due formazioni scenderanno in campo per il ritorno dei quarti di Champions League. Si riparte dall’1-0 per i rossoneri di San Siro firmato da Ismael Bennacer. Per i padroni di casa si registra il rientro di Viktor Osimhen, bomber e capocannoniere della Serie A, out nel match di andata per un problema muscolare. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Sky Go e Mediaset Infinity. Arbitro sarà il polacco Szymon Marciniak, con assistenti i connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo lo svedese Glenn Nyberg, al Var siederanno Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

«Dobbiamo restare noi stessi e far vedere quanto di buono fatto in tutta la stagione», ha dichiarato Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. «Senza dimenticare che affrontiamo un avversario tosto». I campani dovranno provare a vendicare le due sconfitte consecutive contro il Milan degli ultimi 10 giorni, tra cui lo 0-4 interno in campionato. Per farlo sperano di avere il supporto dei tifosi, che proprio nei giorni scorsi hanno ricucito la frattura con il presidente Aurelio de Laurentiis. I rossoneri, d’altro canto, arrivano al Maradona con un piccolo vantaggio, tuttavia insufficiente per essere tranquilli. «L’ambiente non ci spaventa, ma ci carica», ha detto l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza. «Non veniamo per difenderci, ma quando il Napoli ci costringerà a farlo dovremo essere bravi». Gli ospiti non raggiungono la semifinale di Champions League dal 2007, edizione che vinsero poi in finale contro il Liverpool.

Napoli-Milan, le probabili formazioni dei quarti di Champions League stasera 18 aprile

Qui Napoli, torna Osimhen ma ci sono due assenze pesanti

In vista del ritorno dei quarti di Champions League, Luciano Spalletti e il Napoli riabbracciano Osimhen. Il bomber nigeriano ha infatti recuperato pienamente dall’infortunio e sarà titolare nel match contro il Milan. Pesano però le assenze di Kim e Anguissa, squalificati dopo la partita di San Siro. Davanti a Meret ci saranno dunque Rrahmani e Juan Jesus, con capitan Di Lorenzo a destra e uno fra Mario Rui e Oliveira a sinistra. In mediana conferma per Lobotka, con Zielinski e Ndombele ai suoi lati. In attacco, oltre a Osimhen, spazio per Kvaratskhelia, meno incisivo nella partita di andata, e Lozano. Pronti a entrare dalla panchina Politano, Elmas e Raspadori.

Qui Milan, Pioli conferma l’11 che ha vinto a San Siro

Dopo il maxi turnover in Serie A, Stefano Pioli torna alla sua formazione titolare. Per il delicato match di Champions League, il Milan dovrebbe scendere in campo con gli stessi 11 di San Siro. Davanti a Maignan ci saranno Kjaer e Tomori, mentre sugli esterni agiranno il capitano Calabria e Theo Hernandez. Centrocampo robusto con Tonali al fianco di Krunic, mentre Bennacer si alzerà sulla linea dei trequartisti. Sulle fasce ci saranno Brahim Diaz, il migliore in campo sette giorni fa a Milano, e Rafael Leao, a caccia del suo secondo gol in questa edizione. Davanti è confermata la presenza di Giroud, che ha recuperato dal fastidio alla caviglia degli ultimi giorni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Leao, Bennacer, Brahim Diaz; Giroud. All.: Pioli.