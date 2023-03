Champions League, Napoli-Eintracht: orario, arbitro e probabili formazioni

Dopo Milan e Inter, anche il Napoli cerca il pass per i quarti di finale di Champions League. Gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno stasera 15 marzo alle 21 l’Eintracht Francoforte, detentore dell’Europa League. Si partirà dal 2-0 conquistato tre settimane fa in Germania con le reti di Osimhen e Di Lorenzo, vantaggio importante che però non deve rilassare troppo gli azzurri. I tedeschi, pur orfani del proprio pubblico dopo il divieto di trasferta per gli ospiti, promettono battaglia fino all’ultimo. Il match del Diego Armando Maradona sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Arbitro dell’incontro sarà l’inglese Anthony Taylor, assistito dai connazionali Gary Beswick e Lee Betts. Quarto uomo sarà Robert Jones, mentre al Var siederanno gli olandesi Pol van Boekel e Jeroen Manschot.

«Conosco la forza e la qualità dei miei calciatori», ha detto in conferenza stampa Luciano Spalletti. «Sono tranquillo, dobbiamo pensare soltanto a passare il turno». Il Napoli arriva al match di Champions League forte non solo del risultato dell’andata, ma anche del recente successo interno contro l’Atalanta in Serie A. Sempre più prima, con 18 punti di vantaggio sull’Inter seconda, la formazione campana può concentrarsi completamente sull’impegno europeo, dove potrebbe segnare un traguardo storico. Mai infatti il Napoli è arrivato ai quarti di Champions, nemmeno nel periodo d’oro di Maradona. L’Eintracht Francoforte però ci proverà fino alla fine giocandosi tutte le carte. «All’andata siamo stati poco intensi e loro hanno sfruttato i nostri errori», ha detto il tecnico dei tedeschi Oliver Glasner. «Proveremo a segnare tre gol o almeno due per i supplementari». Occhio però anche a domenica prossima, quando in Bundesliga giocheranno lo scontro diretto con l’Union Berlino.

Napoli-Eintracht, le probabili formazioni del match di Champions League

Qui Napoli, recuperati Meret, Kim e Lozano

Ottime notizie per il Napoli in vista dell’ottavo di Champions League contro l’Eintracht. Spalletti ritrova infatti il portiere titolare Meret, out in campionato per un fastidio al polso. Rientra in difesa anche Kim, che riprenderà il suo posto accanto a Rrahmani al centro, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In mediana ci sarà ancora una volta Lobotka, supportato da Zielinski e Anguissa. Nel tridente d’attacco torna dal primo minuto Lozano, che aveva saltato gli ultimi match per un problema muscolare. Al suo fianco gli intoccabili Kvaratskhelia e Osimhen. In panchina anche Raspadori, out da circa un mese.

Qui Eintracht, Borré al posto dello squalificato Kolo-Muani

Due invece i forfait dell’Eintracht Francoforte, che per il ritorno degli ottavi di Champions League dovrà fare a meno di importanti pedine dello scacchiere. Out la stella Kolo-Muani, espluso all’andata, e Lindstrom per un problema fisico. Davanti al portiere Trapp ci sarà una linea difensiva a tre con Tuta, Jakic e Ndicka. Rode agirà invece in cabina di regia, con lo svizzero Sow e uno fra Knauff e Buta ai suoi fianchi. In attacco Kamada si muoverà fra le linee al fianco di Götze e in supporto dell’unica punta Borré.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Max; Gotze, Kamada; Borré. All. Glasner.