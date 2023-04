Champions League, Milan-Napoli: orario, arbitro e probabili formazioni

A 10 giorni di distanza dal roboante 0-4 del Maradona, Milan e Napoli saranno di nuovo l’una contro l’altra. In palio un posto fra le migliori quattro d’Europa. Stasera 12 aprile, in diretta esclusiva alle 21 su Amazon Prime Video, in programma allo stadio San Siro l’andata dei quarti di finale di Champions League per un derby italiano che mancava da 18 anni. L’ultima volta che due team della Serie A si affrontarono nella competizione era il 2005, quando il Milan sconfisse l’Inter sempre nei quarti. Il match si ritorno si giocherà fra una settimana, martedì 18 aprile, al Maradona. Arbitro di stasera sarà il rumeno István Kovács, assistito dai connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Quarto uomo Horatiu Fesnic, al Var siederanno i tedeschi Bastian Dankert e Marco Fritz. Nell’altra partita di oggi, in diretta su Sky Sport Uno, il Real Madrid ospita il Chelsea.

«Sappiamo di aver preparato al meglio la partita», ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa. «Siamo sereni ma consapevoli delle difficoltà». Il tecnico del Milan arriva al match di Champions League con le certezze dell’incredibile successo di 10 giorni fa in campionato, sapendo di dover ricostruire tutto. «Sarà una gara diversa, si parte dallo 0-0», ha sentenziato l’allenatore rossonero. Complice il rientro di Pierre Kalulu fra i convocati, Pioli potrà contare sulla rosa quasi al completo e scegliere le migliori carte dal suo mazzo. Diversa la situazione per Luciano Spalletti e il suo Napoli che, oltre al capocannoniere Osimhen, dovrà fare a meno di Simeone, out per due settimane. «La Champions è la competizione dei campioni», ha detto in conferenza stampa. «Come i campioni dobbiamo trovare la forza di giocare al massimo».

Milan-Napoli, le probabili formazioni di Champions League stasera 12 aprile 2023 su Prime Video

Qui Milan, Pioli conferma l’11 titolare dello 0-4 al Maradona

Nonostante il rientro nella lista dei convocati di Pierre Kalulu, Stefano Pioli dovrebbe puntare sugli stessi 11 che hanno vinto 10 giorni fa al Maradona. Davanti al portiere Maignan ci saranno quindi Tomori e Kjaer, che giocherà al posto di Thiaw. Sugli esterni spazio a Theo Hernandez e al capitano Calabria, che agirà sulla corsia di destra. In mediana conferme per Tonali e Krunic, che si intervallerà con Bennacer sulla linea dei trequartisti. Alle spalle dell’unica punta Giroud ci saranno Leao e Brahim Diaz, le stelle della vittoria in Serie A per 4-0. Panchina per Saelemaekers così come per Messias Jr, che non gioca titolare dal ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham a Londra.

Qui Napoli, Raspadori o Elmas al centro dell’attacco

Tegole in attacco per Luciano Spalletti e il Napoli, per la prima volta nella sua storia ai quarti di Champions League. Fuori dai convocati Osimhen, che spera di recuperare per la sfida di ritorno della prossima settimana. Out anche Simeone, ai box per un fastidio muscolare rimediato nella gara di campionato contro il Lecce. Davanti al portiere Meret ci saranno Rrahmani e Kim, che in caso di ammonizione salterà per squalifica il ritorno. Sugli esterni spazio per Di Lorenzo a destra, mentre a sinistra è ballottaggio fra Mario Rui e Oliveira, al momento in vantaggio. A centrocampo spazio per Lobotka, con ai suoi fianchi Zielinski e Anguissa. In avanti sono certi di una maglia da titolare Kvaratskhelia e Lozano, mentre al centro Raspadori è favorito su Elmas. L’ex Sassuolo non è al meglio e non ha i 90 minuti nelle gambe, pertanto è pronosticabile una staffetta fra i due.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.