Milan – Liverpool: la sfida di Champions, dove vedere la partita in diretta, probabili formazioni e orario

Serata per cuori forti alla Scala del calcio. Mentre Milano festeggia Sant’Ambrogio con la prima del suo teatro più rinomato, San Siro si appresta a ospitare la partita più importante per la stagione rossonera. Milan – Liverpool infatti rappresenta l’ultima chance per la squadra di Stefano Pioli di passare il turno e staccare il biglietto per gli ottavi. Occorrerà battere i Reds a punteggio pieno e potrebbe non bastare. La partita sarà trasmessa in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5.

Milan – Liverpool, cosa deve fare il Milan per superare il turno

Come detto, per sperare di poter arrivare secondi nel girone, i rossoneri devono per prima cosa vincere il match del Meazza. Il loro destino però sarà legato anche al match di Porto, dove la squadra di Conceição sfiderà l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. La classifica al momento vede il Liverpool inarrivabile con 15 punti, poi il Porto con 5 e a seguire Milan e Atletico con 4 punti. Al momento i rossoneri sono davanti agli spagnoli grazie a una migliore differenza reti. Per questo, affinché il Milan passi il turno sarà necessario un pareggio fra Porto e Atletico oppure una vittoria dei madrileni con uno scarto inferiore rispetto a quello di San Siro. «Queste sfide ci hanno fatto crescere a livello di consapevolezza», ha detto Pioli in conferenza alla vigilia. «Dobbiamo battere una delle squadre più forti al mondo ed è questa la motivazione che ci spinge».

Arbitro del match sarà l’olandese Danny Makkelie assistito dai connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre quarto uomo sarà Dennis Higler. Al Var siederanno invece Pol van Boekel e Rob Dieperink.

Milan – Liverpool, le probabili formazioni di stasera 7 dicembre 2021 alle 21 in diretta su Sky e Canale 5

Qui Milan, out anche Leao, spazio a Jr. Messias

Dopo l’infortunio di Kjaer – per lui stagione finita – e oltre alle assenze di Calabria, Rebic e Giroud, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Rafael Leao. Il portoghese, uscito acciaccato dal match di campionato contro la Salernitana, non sarà nemmeno in panchina. In attacco, dietro a Ibrahimovic, spazio a Krunic nel terzetto con Brahim Diaz e uno fra Messias Jr. e Saelemakers, con il brasiliano favorito. In difesa, davanti al portiere Maignan, coppia centrale con Tomori e Romagnoli, mentre le fasce saranno terreno di Theo Hernandez e Kalulu. A centrocampo si rivede Tonali al fianco di Kessié.

Qui Liverpool, Klopp opera un ricco turnover

Il Liverpool arriva per la prima volta a San Siro per affrontare il Milan da capolista e a punteggio pieno. Ecco perché Jurgen Klopp opererà più di un cambio di formazione, tenendo conto del delicato match di Premier che lo vedrà affrontare l’Aston Villa dell’ex Gerrard. «Ci aspettano 5 partite in 14 giorni, non posso giocare sempre con gli stessi uomini», ha detto l’allenatore tedesco. «Salah? Forse ci sarà, ma non è certo. I ragazzi conoscono la situazione». Davanti al portiere Alisson probabile linea a quattro con Van Dijk e Konatè in difesa, mentre sulle fasce a destra confermato Alexander-Arnold, mentre a sinistra Tsimikas farà rifiatare Robertson. Centrocampo rimaneggiato con Thiago Alcantara, Morton e Oxlade-Chamberlain. Un solo cambio in attacco, dove al fianco di Salah e Manè ci sarà Origi al posto, con Firmino e Diogo Jota che scalpitano per un posto.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié, Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Thiago Alcantara, Morton, Oxlade-Chamberlain; Salah, Origi, Mané. All.: Klopp.