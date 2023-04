Champions League, Milan-Inter sarà trasmessa in chiaro su Tv8

I tifosi di Milan e Inter possono esultare: la semifinale d’andata di Champions League in programma a San Siro il prossimo 10 maggio sarà trasmessa anche in chiaro. A detenere i diritti del derby europeo, attesissimo impegno per rossoneri e nerazzurri, è Amazon Prime Video, che ha acquisito i diritti per la partita di mercoledì. Per questo è dovuta intervenire l’AgCom e da giorni si parlava del destino della gara, che ora potrà essere vista anche da chi non ha alcun abbonamento. Amazon Prime Video ribalterà l’intera esperienza di visione, tra pre-gara, telecronaca e post-partita, su Tv8.

La presa di posizione di AgCom

Nei giorni scorsi, infatti, AgCom era stata chiara. L’authority ha ricordato, infatti, che «sulla base dell’articolo 33 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale». Per questo si è tentato negli ultimi giorni di intervenire e oggi è arrivata la conferma: Milan-Inter sarà trasmessa anche in chiaro.

Su Tv8 l’intera trasmissione: ci sono anche gli highlights di Real-City

E così a comunicarlo è stata direttamente Amazon. La trasmissione completa riservata agli abbonati Prime, sarà interamente ribaltata su Tv8. Collegamenti, quindi, già dalle 19.30 dallo Stadio San Siro. Ci sarà Giulia Mizzoni a condurre a bordocampo con gli ex calciatori di Milan e Inter Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. La telecronaca del derby sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini e a fine gare, dalle 23.30, toccherà agli highlights dell’altra semifinale. A giocarsi l’accesso alla finalissima del 10 giugno all’Atatürk Olympic Stadium, oltre alle milanesi, saranno due corazzate: il Real Madrid di Carlo Ancellotti e il Manchester City di Pep Guardiola.