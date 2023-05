Champions League, Milan-Inter: orario, arbitro e probabili formazioni

L’attesa è finita. Il calcio italiano torna protagonista in Champions League con la semifinale di andata fra Milan e Inter. A 20 anni di distanza dall’ultima volta, l’euro derby torna ad assegnare un posto nell’ultimo atto della competizione regina d’Europa. In 180 minuti, rossoneri e nerazzurri si giocheranno il biglietto per la finale di Istanbul, in programma il 10 giugno. Il match sarà visibile, in diretta alle 21, su Amazon Prime Video ed eccezionalmente in chiaro su Tv8. Nell’altra semifinale, giocata ieri allo Stadio Bernabeu, il Real Madrid e il Manchester City hanno pareggiato 1-1 con reti di Vinicius e De Bruyne. Arbitro del derby milanese sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano, assistito dai connazionali Diego Barbero e Ángel Nevado. Quarto uomo José María Sánchez, al Var Juan Martínez Munuera e Alejandro Hernández. Ritorno in programma martedì 16 maggio alle 21.

«Servirà un lavoro straordinario, come nelle ultime quattro di Champions League», ha dichiarato Stefano Pioli, tecnico del Milan, in conferenza stampa. «Dobbiamo prepararci con gioia ed entusiasmo». Rossoneri ancora in ansia per le condizioni del talento Rafael Leao, uscito per infortunio nell’ultimo match di Serie A. Il portoghese si è allenato a parte nella giornata di ieri e sarà valutato stamattina. «O sarà titolare oppure non verrà nemmeno in panchina», ha anticipato Pioli. Gara fondamentale anche per l’Inter, che vuole tornare in finale di Champions 13 anni dopo l’ultima volta. «Sarà il Derby più importante», ha confermato l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. «Per chi perde, però, guai a parlare di fallimento».

Milan-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Champions League

Qui Milan, in caso di forfait di Leao è pronto Saelemaekers

Per la semifinale di Champions League, a parte il dubbio su Rafa Leao, Stefano Pioli dovrebbe puntare sui titolarissimi. Davanti al portiere Maignan ci saranno Kjaer e Tomori, in campo dal 1’ minuto contro Napoli e Tottenham. Sugli esterni spazio al capitano Calabria e Theo Hernandez, in piena forma dopo la prodezza contro la Lazio in Serie A. In mediana Krunic dovrebbe affiancare Tonali, mentre Bennacer salirà sulla linea dei trequartisti. Ai suoi fianchi Brahim Diaz, che da diverse partite gioca largo sulla destra, e Saelemaekers al posto di Leao. Il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Olivier Giroud, spesso decisivo nei derby di Milano sia lo scorso anno sia nella stagione in corso.

Qui Inter, ballottaggio fra Brozovic e l’ex Calhanoglu

Simone Inzaghi cercherà di sfruttare la striscia di quattro successi consecutivi in campionato affidandosi ai suoi uomini più in forma. Davanti ad Onana, confermato fra i pali, ci sarà la consueta linea a tre con Acerbi, Bastoni e Darmian. A centrocampo è ballottaggio fra Brozovic e l’ex Calhanoglu per una maglia da titolare, con il croato favorito sul turco. Ai suoi fianchi restano imprescindibili Barella e Mkhitaryan, mentre sulle corsie laterali dovrebbero esserci Dimarco e Dumfries. In attacco è certa la presenza di Lautaro Martinez, che dovrebbe fare coppia con Dzeko, a riposo nella partita contro la Roma. Possibile però che Inzaghi punti anche su Lukaku, nel suo miglior stato di forma dall’inizio della stagione e già decisivo in Champions League.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All.: Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.