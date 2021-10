L’Atalanta arriva al teatro dei sogni, ma non ha alcuna intenzione di svegliarsi. La squadra di Giampiero Gasperini torna in campo per la Champions League in uno degli stadi più belli e leggendari del calcio mondiale. A Old Trafford stasera 20 ottobre va in scena Manchester United – Alalanta, con fischio d’inizio alle 21 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Manchester United-Atalanta, arbitro e classifica del girone F

Due anni dopo la debacle contro il City di Guardiola, i bergamaschi tornano a giocare a Manchester, stavolta sponda Red Devils. L’obiettivo è mantenere l’imbattibilità e possibilmente il primo posto nel girone F, guidato con 4 punti. Alle spalle dell’Atalanta proprio il Manchester United in coppia con lo Young Boys a quota 3. In coda il Villareal fermo a 1 punto, ottenuto nel pareggio casalingo proprio contro i nerazzurri. Un match non semplice per la Dea che però nel corso della sua recente storia europea ha abituato i suoi tifosi a imprese leggendarie: l’ultima si è consumata proprio su suolo britannico, quando lo scorso anno l’Atalanta si impose 2-0 in un Anfield deserto causa Covid contro il Liverpool.

Arbitro del match sarà il polacco Szymon Marciniak, coadiuvato dagli assistenti Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo sarà Tomasz Musiał, mentre al VAR siederanno Tomasz Kwiatkowski e il tedesco Marco Fritz.

Manchester United-Atalanta, probabili formazioni del match stasera 20 ottobre 2021 su Sky Sport Uno

Qui United, out Varane, occhio a CR7

Non certo un periodo facile per Ole Gunnar Solskjaer, sempre più in discussione a seguito degli ultimi risultati, tra cui la recente sconfitta in Premier contro il Leicester. Il norvegese potrà contare però stasera su tutti i suoi uomini ad eccezione dell’infortunato Varane. Ecco che allora, davanti al portiere De Gea, dovrebbero scendere in campo Lindelof e Maguire, con Wan-Bissaka e Shaw sulle corsie esterne. A centrocampo, accanto all’intoccabile Pogba, spazio a Fred e McTominay con Sancho pronto ad accomodarsi in panchina. Davanti Bruno Fernandes e Greenwood, con probabile impiego di Rashford, a sostegno dell’unica punta Cristiano Ronaldo che ha caricato i suoi con un post su Instagram. «Il nostro tempo sta per arrivare», ha scritto CR7. «Dobbiamo mostrare di cosa siamo capaci e la Champions è il posto giusto per farlo». Il fenomeno portoghese, che in carriera ha segnato tre gol all’Atalanta con la maglia della Juve, è pronto a limare il suo record di marcature europee, 137, anche per rispondere alla doppietta di Messi di ieri sera.

Qui Atalanta, il rebus di Gasperini

Se Solskjaer è quasi certo della formazione da schierare, Gasperini è di fronte a un vero e proprio rebus. Tante infatti le assenze per la Dea, vista anche la defezione di Toloi, uscito malconcio dalla partita di domenica contro l’Empoli. Il difensore si è aggiunto quindi a Djimsiti, Gosens, Hateboer e Pessina per un’infermeria ormai piena. Davanti a Musso quindi spazio al trio Demiral, Palomino e De Roon, arretrato sulla linea difensiva. A centrocampo fiducia dal 1’ a Koopmeiners accanto a Freuler, con Zappacosta e Maehle sulle corsie esterne. Davanti Pasalic e Malinovskyi a supporto di Zapata, con Ilicic pronto a subentrare a partita in corso.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Bruno Fernandes, Greenwood; Ronaldo. All.: Solskjaer

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini