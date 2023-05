Champions League, Manchester City-Real Madrid: orario, arbitro e formazioni

Ultimo biglietto per Istanbul, dove il 10 giugno ci sarà l’ultimo atto della Champions League 2022-23. Allo stadio Atatürk ci sarà sicuramente l’Inter, che ha eliminato il Milan nell’euroderby con un doppio successo fra andata e ritorno. Stasera 17 maggio, alle 21 in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, si deciderà chi fra Manchester City e Real Madrid raggiungerà i nerazzurri in finale. Allo Stadio Etihad si ripartirà dall’1-1 del Bernabeu firmato Vinicius Jr e De Bruyne. Arbitro dell’incontro sarà il polacco Szymon Marciniak, che avrà come assistenti i connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Quarto uomo sarà il rumeno István Kovács, mentre al Var siederanno Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.

«Sarà una delle partite più importanti da quando sono qui», ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico del Manchester City Pep Guardiola. «Ho detto ai miei giocatori di divertirsi perché siamo fortunati a essere qui». I Citizens sono ancora a caccia della prima Champions League della loro storia, solo sfiorata due anni fa nella finale persa contro il Chelsea. «È tutto nelle nostre mani», ha proseguito l’allenatore catalano. «Dobbiamo solo vincere». Dall’altra parte del campo ci sarà però il re di coppe, Carlo Ancelotti, che proprio stasera taglierà un nuovo traguardo della sua carriera. Sarà per lui la panchina numero 191 in Champions, superando così Sir Alex Ferguson fermo a 190. «Possiamo fare meglio dell’andata sotto alcuni aspetti», ha sottolineato l’ex allenatore di Milan e Napoli. «Dovremo saper soffrire e saper mettere in difficoltà i nostri avversari quando potremo».

Manchester City-Real Madrid, le probabili formazioni della semifinale di Champions League

Qui Manchester City, Guardiola punta sugli stessi 11 del Bernabeu

Primo in Premier League e già in finale di FA Cup, il Manchester City punta a uno storico Treble. Per battere il Real Madrid nella semifinale di Champions League, Pep Guardiola dovrebbe affidarsi agli stessi uomini che sono scesi in campo sette giorni fa. Davanti a Ederson dovrebbero esserci quindi Akanji, Ruben Dias e Walker. Salirà sulla linea mediana il centrale Stones, che affiancherà Rodri nella costruzione del gioco ma soprattutto nell’interdizione delle azioni offensive. Trequarti di pura qualità con Gundogan, Bernardo Silva, Grealish e De Bruyne alle spalle del centravanti Haaland.

Qui Real Madrid, Carlo Ancelotti si affida al tridente

Per raggiungere l’ennesima finale di Champions League, il Real Madrid dovrebbe presentarsi all’Etihad con il classico 4-3-3. Davanti a Courtois, confermato fra i pali, ci saranno Alaba e Rudiger, in vantaggio su Nacho e Militao. Esterni bassi saranno a sinistra Camavinga, reduce dall’ottima prestazione dell’andata, e Carvajal a destra. A centrocampo, accanto agli intoccabili Modric e Kroos dovrebbe esserci Valverde, con il francese Tchouamenì inizialmente in panchina. In attacco invece nessun dubbio. Con il pallone d’oro Benzema ci saranno i brasiliani Rodrygo e Vinicius Jr.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. All.: Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Alaba, Rudiger, Camavinga; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. All.: Ancelotti.