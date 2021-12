Champions League, Juventus – Malmö: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Sarà una Juventus a caccia del primo posto quella che scenderà in campo all’Allianz Stadium stasera 8 dicembre alle 18,45 contro il Malmö. Per farlo sarà necessario allontanare dalla mente i pensieri extra campo e concentrarsi solo sulla partita. La gara, valida per l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, potrebbe valere il primo posto nel gruppo per i bianconeri, che devono vincere e sperare in un passo falso del Chelsea in Russia sul campo dello Zenit San Pietroburgo. Juventus – Malmö sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in streaming tramite l’app Sky Go.

Juventus – Malmö, le parole di Allegri e la classifica del girone dei bianconeri

«Durante il match nevicherà, ma non vorrà dire che giocheremo sotto le bombe», ha dichiarato con il suo consueto umorismo alla vigilia Massimiliano Allegri nel presentare la partita. «L’importante è correre bene e vincere, senza andare incontro a infortuni». Preannunciato un ricco turnover, con probabile spazio a partita in corso per alcuni giovani dell’Under 23, tra cui De Winter e Miretti, entrambi convocati. Intanto per la Juventus si prospetta una possibilità di chiudere al primo posto nel girone, che semplificherebbe la condizione in vista del sorteggio degli ottavi di finale. Al momento la classifica vede i bianconeri a pari punti con il Chelsea a quota 12, ma secondi per la differenza reti. Lontani lo Zenit a 4 e il Malmö, avversario di oggi, che chiude con 1 solo punto.

Arbitro dell’incontro sarà il bosniaco Irfan Peljto, assistito dai connazionali Davor Beljo e Senad Ibrisimbegovic, mentre quarto uomo sarà Milos Gigovic. Al Var siederanno invece gli spagnoli Juan Martinez Munuera e Alejandro Hernandez.

Juventus – Malmö, le probabili formazioni di stasera 8 dicembre 2021 su Sky Sport

Qui Juventus, Perin e Rugani dal primo minuto

Ampio turnover in vista per la Juventus di Massimiliano Allegri. Come preannunciato dal mister, in porta ci sarà Mattia Perin che farà così rifiatare Szczesny, in difesa si rivedrà Bonucci con al suo fianco dal primo minuto Rugani, mentre le corsie esterne saranno affidate ad Alex Sandro e Cuadrado: il colombiano è però in dubbio in quanto diffidato e a rischio per l’andata degli ottavi. Eventualmente potrebbe vedersi De Ligt con passaggio alla difesa a tre e lo scalo di uno dei trequartisti sulle fasce di centrocampo. In mediana Bentancur e Arthur, mentre fra le linee agiranno Bernardeschi, Rabiot e Dybala. In attacco confermato Morata, mentre Kean potrebbe trovare spazio a partita in corso. Non convocati invece Ramsay, Danilo, McKennie, Chiesa e Kulusevski.

Qui Malmö, le scelte dell’ex Milan Tomasson

«Contro la Juve venderemo cara la pelle». Ha presentato così la partita del suo Malmö Jon Dahl Tomasson, ex centravanti del Milan, deciso a non abbandonare la competizione senza lottare. Probabile un modulo 3-5-2 con Dahlin protetto dal terzetto difensivo composto da Ahmedhodzic, Nielsen e Moisander. A centrocampo Berget e Ries si occuperanno delle corsie esterne, con Peña, Nalic e Lewicki in mediana. In attacco spazio alla coppia Birmancevic-Colak.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cudrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Arthur,; Bernardeschi, Rabiot, Dybala; Morata. All. Allegri

MALMÖ (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak. All. Tomasson.