Terzo impegno in Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi, in diretta stasera alle 21 su Sky Sport Action e Sky Sport 4K. Nerazzurri chiamati al riscatto dopo le due delusioni nei match contro Real Madrid (perso 0-1 in casa dopo aver giocato un grande incontro) e Shakhtar Donetsk, capace di bloccare il risultato sullo 0-0. Il miglior attacco del nostro campionato, ancora a secco però in Europa, troverà dall’altra parte del campo la grande sorpresa del torneo, lo Sheriff Tiraspol all’esordio in Champions e ora a punteggio pieno. I moldavi infatti sono stati in grado di battere lo Shakhtar di Roberto De Zerbi e di espugnare la casa del Real Madrid, in Santiago Bernabeu.

Inter-Sheriff Tiraspol, arbitro e classifica del girone di Champions dei nerazzurri

L’altro match del girone vedrà affrontarsi a Kiev proprio i blancos di Carlo Ancelotti, pieni di dubbi e con poche certezze dopo un andamento altalenante anche in Liga, e gli ucraini di De Zerbi. La classifica del girone vede al momento in testa lo Sheriff con 6 punti, seguito dal Real Madrid con 3 e dalla coppia Inter e Shakhtar fermi a un punto.

Arbitro dell’incontro sarà l’olandese Danny Makkelie, che avrà come assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Il quarto uomo sarà Joey Kooij. Assistenti VAR invece saranno Jochem Kamphuis e Pol van Boekel. Un rendez-vous dolceamaro per i nerazzurri, dato che Makkelie ha diretto lo scorso anno Borussia Mönchengladbach-Inter, vinta dalla formazione allora allenata da Conte per 3-2, e nella stagione precedente la finale di Europa League contro il Siviglia, vinta con lo stesso punteggio dagli spagnoli.

Inter-Sheriff Tiraspol, le probabili formazioni del match di stasera 19 ottobre 2021 su Sky

Qui Inter, si rivede Lautaro

Nerazzurri alla caccia del primo gol in Champions e per farlo cercheranno tutta la spinta di San Siro. La squadra di Simone Inzaghi sarà infatti chiamata al riscatto anche dopo la delusione in campionato con la sconfitta per 3-1 ad opera della Lazio. Poche le novità di formazione con Handanovic in porta, protetto da una linea a tre formata da Skriniar, Bastoni e De Vrij. In mezzo al campo l’unico ballottaggio riguarda la fascia sinistra con Darmian in vantaggio su Dumfries. A destra spazio a Perisic, mentre al centro Vecino affiancherà Barella e Brozovic. Non è escluso però un impiego dal primo minuto dell’ex milanista Hakan Çalhanoğlu , ancora non al meglio. In attacco si rivede Lautaro Martinez dopo la panchina contro la Lazio per le fatiche con la nazionale argentina, in coppia con Dzeko.

Qui Sheriff Tiraspol, due assenze importanti in casa moldava

La favola Sheriff vuole ancora stupire. Dopo i successi contro Shakhtar e soprattutto Real Madrid, però, la formazione moldava dovrà oggi far fronte alle prime assenze pesanti. Out infatti il portiere titolare, il greco Athanasiadis, e la punta di riferimento Yakhshiboev. Per questo, coach Vernydub dovrebbe schierare fra i pali Celeadnic, protetto da una difesa a quattro con Costanza, Arboleda, Dulanto e Cristiano. I due mediani saranno Addo e Thill, il lussemburghese che ha segnato il gol vittoria al Santiago Bernabeu. Sulla trequarti spazio a Traoré, Kolovos e Castañeda alle spalle dell’unica punta Bruno Souza, chiamato a non far rimpiangere il titolare Yakhshiboev.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

SHERIFF TIRASPOL (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; A. Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza. All. Vernydub