Champions League, Inter-Porto: orario, arbitro e probabili formazioni

San Siro sold out per Inter-Porto, gara valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Stasera 22 febbraio, in diretta esclusiva alle 21 su Amazon Prime Video, i nerazzurri affronteranno i lusitani, bestia nera delle italiane in Europa. Nelle scorse stagioni infatti, i dragoni hanno eliminato in sequenza Roma, Juventus, Milan e Lazio. Nella fase a gironi, l’Inter è arrivata seconda alle spalle del Bayern Monaco ma davanti al Barcellona, mentre il Porto ha vinto il suo raggruppamento con Brugge, Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Arbitro della gara di Champions League sarà il serbo Srdjan Jovanović, con assistenti i connazionali Uroš Stojković e Milan Mihajlović. Quarto uomo Novak Simović, al Var i tedeschi Bastian Dankert e Marco Fritz.

«Arriviamo agli ottavi di Champions League con fiducia e certezze», ha detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa. «Abbiamo fatto un girone incredibile con squadre che tutti avrebbero voluto evitare». I nerazzurri sono reduci dal successo per 3-1 contro l’Udinese in campionato, dove sono secondi alle spalle del Napoli. Non raggiungono però i quarti di finale nella competizione da 12 anni, quando vennero eliminati dallo Schalke 04. «Il Porto è una squadra forte che viene da 10 vittorie di fila in campionato, non sarà facile», ha concluso il tecnico interista. Dall’altra parte del campo incrocerà Sergio Conceição, suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio. «Conosciamo la nostra forza e quella degli avversari», ha detto il tecnico del Porto. «Proveremo ad arrivare in fondo alla Champions League».

Inter-Porto, le probabili formazioni del match di Champions League di stasera 22 febbraio 2023 su Prime Video

Qui Inter, Dzeko in coppia con Lautaro

Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi, che sembra aver sciolto ogni riserva dopo l’allenamento di rifinitura odierno. Nel consolidato 3-5-2, davanti al portiere Onana, tornerà Skriniar dal 1’ minuto al fianco di Bastoni e Acerbi, favorito su De Vrij. In mediana ancora out Brozovic, che dovrebbe sedere in panchina per lasciare spazio a Calhanoglu. Al fianco del turco ci saranno Barella e Mkhitaryan, con Dimarco a sinistra e Darmian a destra. In caso quest’ultimo non dovesse giocare, è pronto anche Dumfries. In attacco è certo di un posto Lautaro Martinez, a segno in Champions League quest’anno contro il Barcellona. Al suo fianco ci dovrebbe essere Dzeko, che ha vinto il ballottaggio con Lukaku.

Qui Porto, riflettori puntati sull’iraniano Taremi

Formazione quasi al completo anche per Conceição, che per il match di Champions League dovrà fare a meno del solo Gabriel Veron rimasto in Portogallo. Davanti a Diogo Costa, nel 4-4-2 di partenza ci saranno l’ex Real Madrid Pepe e Marcano, con Zaidu a sinistra e Joao Mario – omonimo dell’ex interista oggi in forze al Benfica – a destra. A centrocampo sono certi di una maglia da titolare Uribe, in vantaggio su Grujic, ed Eustachio. A sinistra dovrebbe esserci Galeno, mentre a destra Pepé dovrebbe spuntarla su Otavio. In attacco occhio alla qualità di Taremi, al cui fianco ci sarà Toni Martinez.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê, Uribe, Eustaquio, Galeno; Toni Martinez, Taremi. All.: Conceiçao