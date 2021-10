Appena due partite e la qualificazione al turno successivo assume già i contorni dell’impresa. La Champions League 2021-2022 per Inter e Milan non è partita benissimo. Non è una questione di gioco, che pure non è mancato, quanto di punti che attualmente risultano pochi per covare grandi ambizioni.

Champions League: Inter occhio alla sorpresa Sheriff Tiraspol

Già all’esordio stagionale in Europa contro il Real Madrid, l’Inter si era ben comportata, aveva creato molto, tenuto in mano il pallino del gioco per gran parte della partita, ma alla fine a vincere erano stati gli spagnoli grazie a un goal realizzato in extremis. In quell’occasione, Inzaghi aveva speso parole dolci per i suoi ragazzi che effettivamente avevano dimostrato di potersela alla pari con una delle squadre migliori d’Europa. Nella seconda partita in terra ucraina contro lo Shakhtar, i nerazzurri hanno giocato nuovamente una buona gara ma anche in questo caso i tre punti non sono arrivati. A pesare sullo 0-0 sono stati la traversa di Barella e gli errori sotto porta di Džeko e Lautaro che in Europa non riescono ancora a essere determinanti come invece accade in campionato. Secondo le quote calcio i nerazzurri restano i favoriti per il passaggio agli ottavi di finale, ma un po’ a sorpresa dovranno fare i conti con lo Sheriff Tiraspol che dopo la vittoria all’esordio proprio contro lo Shakhtar è riuscito nell’impresa di vincere anche al Santiago Bernabeu contro il Real portandosi in testa al girone a punteggio pieno.

Champions League: Milan chiamato all’impresa nel girone con Liverpool e Atletico Madrid

Se Sparta piange, Atene non ride: anche i rossoneri tornano dalla seconda giornata europea con le ossa rotte. Eppure nel primo tempo Romagnoli e compagni avevano dominato l’incontro, mettendo alle strette un Atlético Madrid irriconoscibile che non si era mai reso pericoloso. Poi l’espulsione per doppio giallo comminata a Kessié ha cambiato l’inerzia dell’incontro portando gli spagnoli dapprima al pareggio e, poi, alla vittoria grazie a un rigore dubbio realizzato da Suárez. Così come accaduto ad Anfield nell’esordio contro il Liverpool, ancora una volta il Diavolo esce sconfitto da un incontro ben giocato. Ai fini delle qualificazione, ancora possibile, sarà decisiva la doppia sfida contro il Porto, con i lusitani che hanno perso in malo modo contro i Reds dopo il buon pareggio conquistato all’esordio contro la squadra di Simeone. Il Milan, nonostante sia una squadra estremamente giovane, dà l’impressione di essere vicinissima ai top club europei sia per mentalità che per intensità di gioco e, con ogni probabilità, è la squadra più spettacolare tra le italiane impegnate nella Coppa dalle Grandi Orecchie.

La Champions League sta finalmente entrando nel vivo e Inter e Milan, nonostante i risultati dicano altro, possono guardare al futuro con ottimismo. Le milanesi sono in crescita e chissà che alla fine non possano riuscire in un’impresa che sarebbe fondamentale per tutto il calcio italiano.