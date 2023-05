Champions League, Inter-Milan: orario, arbitro e probabili formazioni

Altri 90 minuti per scrivere la storia. Stasera 16 maggio, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, Inter e Milan torneranno in campo per il ritorno della semifinale di Champions League. In palio un posto per Istanbul il prossimo 10 giugno, dove ci sarà la vincente di Manchester City-Real Madrid. Si ripartirà dal 2-0 per i nerazzurri, che hanno steso i cugini nei primi 10 minuti del match di andata. L’euroderby di oggi segnerà un nuovo record di incassi per il calcio italiano, sfondando gli 12 milioni di euro al botteghino. Arbitro della partita sarà il francese Clément Turpin, assistito dai connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages. Quarto ufficiale sarà Stéphanie Frappart, mentre al Var siederanno Jérôme Brisard e Benoît Millot.

«È una delle partite più importanti nella storia dell’Inter», ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi. «Abbiamo un vantaggio, ma non dobbiamo limitarci a gestire». Il passato della Champions League infatti dimostra come anche rimonte impossibili alla vigilia possano cambiare le carte in tavola durante i match. Basti pensare al celebre 6-1 del Barcellona sul Psg dopo lo 0-4 dell’andata oppure al più recente 4-0 del Liverpool proprio sui blaugrana dopo lo 0-3 del Camp Nou. «Le imprese esistono e noi ci crediamo», ha infatti confermato Stefano Pioli, alla guida del Milan dall’ottobre 2019. «Possiamo giocare una grande partita e raggiungere un obiettivo importante». Il passaggio del turno sarà fondamentale anche per le speranze di giocare in Champions League il prossimo anno, vista la delicata situazione in campionato.

Inter-Milan, le probabili formazioni della semifinale di Champions League

Qui Inter, Inzaghi conferma gli stessi 11 dell’andata

Dopo il turnover in campionato contro il Sassuolo, Simone Inzaghi ritorna alla sua formazione tipo. Per il ritorno della semifinale di Champions League, davanti a Onana ci saranno Acerbi, Bastoni e Darmian. In cabina di regia tornerà l’ex della partita Calhanoglu al posto di Brozovic, con Mkhitaryan e Barella ai suoi fianchi. Sulle corsie laterali invece dovrebbero giocare ancora una volta Dimarco a sinistra e Dumfries a destra. In attacco si va nuovamente per la coppia Lautaro Martinez–Dzeko. Il bosniaco ha riposato nel recente turno di Serie A e dovrebbe partire titolare nonostante l’ottimo periodo di forma di Lukaku. Il belga infatti, dopo la doppietta contro il Sassuolo, è arrivato a quota 12 reti in stagione di cui 3 in Champions.

Qui Milan, Pioli ritrova Leao per tentare la rimonta

L’infortunio di Bennacer nella partita di andata porta Pioli a cambiare le carte in tavola. Nel ritorno di Champions League il Diavolo dovrebbe presentare due novità di formazione rispetto alla partita di sette giorni fa. Davanti a Maignan infatti con Tomori ci sarà Thiaw al posto di Kjaer, mentre saranno confermati gli esterni bassi Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo ci saranno invece Tonali e Krunic, che appare recuperato dopo i dubbi della vigilia. Sulla trequarti, a sinistra tornerà Leao, assente nel match di andata per problemi muscolari, con Diaz al centro e Saelemaekers a destra. Panchina per Messias, acciaccato e non al meglio per partire dall’inizio. In avanti fiducia all’esperienza di Giroud, spesso a segno nei derby.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.