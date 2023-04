Champions League, Inter-Benfica: orario, arbitro e probabili formazioni

Ultimo appuntamento con i quarti di finale di Champions League. Stasera 19 aprile alle 21, in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, l’Inter ospiterà il Benfica partendo dal 2-0 di Lisbona firmato Barella e Lukaku. La vincente affronterà in semifinale il Milan, che ieri sera ha eliminato il Napoli pareggiando 1-1 al Maradona. Nell’altro match di giornata, il Bayern Monaco proverà a ribaltare lo 0-3 contro il Manchester City per un posto contro il Real Madrid, vittorioso ieri a Londra in casa del Chelsea. Arbitro della partita sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, assistito dai connazionali Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso. Quarto uomo Cesar Soto Grado, mentre al Var siederanno Juan Martínez Munuera e Alejandro Hernández.

«Conosciamo il valore dei nostri avversari», ha detto Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in conferenza. «Sarà una partita difficile contro una squadra che, come noi, sta attraversando un periodo negativo». I padroni di casa infatti dovranno dimenticare presto la sconfitta interna di sabato scorso con il Monza, la terza di fila fra le mura amiche in campionato. Un risultato che ha messo in bilico la posizione dello stesso allenatore nerazzurro che però allontana le critiche. «Queste situazioni mi danno la carica», ha detto Inzaghi. «Nel calcio si è sempre in bilico». Nonostante i due gol di svantaggio, il Benfica arriverà a Milano con l’intenzione di rimettere subito la gara in equilibrio. «Servirà una prestazione top», ha detto il tecnico Roger Schmidt. «Se non lo faremo, saremo fuori dalla Champions League».

Inter-Benfica, le probabili formazioni di Champions League stasera 19 aprile

Qui Inter, Inzaghi ritrova Calhanoglu per la panchina

In vista del ritorno dei quarti di Champions League, Simone Inzaghi ha ancora diversi nodi da sciogliere. Nel classico e collaudato 3-5-2 l’unico reparto certo sembra essere la difesa. Davanti a Onana, infatti, si punta al terzetto con Darmian, Acerbi e Bastoni. A centrocampo Brozovic è in vantaggio su Calhanoglu, che rientra in panchina dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori all’andata. Accanto al croato ci saranno Barella, autore dell’1-0 a Lisbona, e Mkhitaryan, mentre sulle fasce spazio a Dimarco e Dumfries. In attacco invece ci sarà Lautaro Martinez con al suo fianco Dzeko, che dovrebbe vincere il ballottaggio con Lukaku.

Qui Benfica, rientra Otamendi in difesa dalla squalifica

Rispetto all’andata di sette giorni fa al Da Luz, Schmidt dovrebbe cambiare un solo giocatore. Nel 4-2-3-1 del Benfica, davanti al portiere Vlachodimos ci sarà nuovamente Otamendi, al rientro dalla squalifica. Con lui il giovane Antonio Silva, mentre sulle fasce spazio per Grimaldo a sinistra e Gilberto a destra. In mediana invece dovrebbero giocare Florentino e Aursnes, con Joao Mario sulla linea dei trequartisti al fianco di Rafa Silva e Neres. In attacco è certa la presenza di Goncalo Ramos, astro nascente del calcio portoghese e una delle giovani stelle della Champions League.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Aursnes; Joao Mario, Rafa Silva, Neres; All.: Schmidt.