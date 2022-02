Crisi Ucraina: la Uefa potrebbe spostare la finale di Champions da San Pietroburgo in caso di guerra

La tensione crescente in Ucraina dopo il riconoscimento da parte del presidente russo Vladimir Putin delle due repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla finale di Champions League prevista il 28 maggio prossimo alla Gazprom Arena di San Pietroburgo.

Al momento la Uefa smentisce l’esistenza di un piano B per la finale Champions a San Pietroburgo

La Uefa, come riporta il Daily Mail, sta seguendo l’evolversi della situazione e non esclude di trasferire il match altrove in caso Putin non fermasse l’escalation. Sentita dall’agenzia tedesca DPA sulla crisi tra Russa e Ucraina, la Uefa ha però assicurato di «non aver alcun piano al momento» per spostare la sede della finale di Champions League. L’organo di governo del calcio europeo ha però precisato di avere intenzione di valutare costantemente la situazione, riservandosi dunque la possibilità di adottare eventuali provvedimenti in futuro.

Tra le alternative alla Gazprom Arena ci sarebbe lo stadio di Wembley in Inghilterra

Un’alternativa potrebbe essere spostare la finale 2021-2022 della Champions League nel Regno Unito, e più precisamente nello stadio di Wembley. L’Inghilterra avrebbe già dato la sua disponibilità a ospitare l’evento. È stato stimato che ospitare la finale della Champions League porterebbe alla città ospitante introiti pari a oltre 60 milioni di sterline, circa 72 milioni di euro.

Il trasferimento della finale tra Chelsea e Manchester City da Istanbul a Oporto causa Covid

Non sarebbe la prima volta che la finale di Champions League viene spostata. Lo scorso anno il match tra Chelsea e Manchester City venne trasferito da Istanbul allo Estádio do Dragão di Oporto, in Portogallo, a causa dell’emergenza Covid. La Turchia infatti nel 2021 rientrava nella lista del Paesi ad alto rischio stilata dal Regno Unito. Cosa che avrebbe impedito ai tifosi britannici delle due squadre di volare a Istanbul per seguire la partita.