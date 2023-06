Champions League: Manchester City-Inter 1 a 0, inglesi campioni d’Europa

Niente da fare per l’Inter, che sognava di tornare sul trono d’Europa a 13 anni di distanza dalla magica notte di Madrid. I nerazzurri hanno giocato alla pari contro il ricchissimo Manchester City, ma alla fine si sono arresi: sconfitta per 1-0 targata Rodri e Champions League agli Sky Blues, per la prima volta nella storia.

Il gol del Manchester City e le occasioni fallite dall’Inter

La finale di Istanbul, molto più equilibrata del previsto, e è stata decisa da un gol segnato nella metà del secondo tempo da Rodri. Prima e dopo si è vista un’Inter gagliarda, capace di giocare alla pari con gli inglesi, che partivano con il favore del pronostico. Dopo aver subito la rete dello svantaggio, i nerazzurri hanno reagito andando vicino al pareggio in più occasioni: Federico Dimarco ha colpito la traversa e Romelu Lukaku ha fallito da pochi metri una palla gol colossale. «Abbiamo perso una finale che volevamo vincere. Ho fatto ai miei giocatori i complimenti, sono stati grandiosi. Ma così fa male. Mi chiedo ancora come ha fatto la palla a non entrare, sul colpo di testa finale di Lukaku: avrei voluto giocarmi i supplementari», ha detto il tecnico interista Simone Inzaghi. «Dobbiamo essere orgogliosi. Ho abbracciati i ragazzi perché hanno fatto una gara straordinaria. I tifosi devono essere comunque felici per come hanno visto la squadra in campo. Gli ultimi 25 minuti sembrava che la palla non volesse entrare. Succede. Con questo spirito, questa organizzazione e questa cattiveria ci arriveremo a vincere».

Treble per il club inglese, terza Champions League per Guardiola

Grazie a questa vittoria il Manchester City, alla seconda finale dopo quella del 2021, diventa campione d’Europa per la prima volta e l’ottavo club europeo ad aver realizzato il cosiddetto treble (o triplete, alla spagnola): in questa stagione la squadra guidata da Pep Guardiola (alla terza Champions League) aveva già vinto il campionato e la coppa nazionale inglese. Contando tutte le competizioni ufficiali, per il tecnico catalano si tratta del 34esimo titolo in carriera: soltanto Alex Ferguson ne ha vinti di più nella storia del calcio professionistico.

Per un treble centrato, uno fallito: quello dell’Italia. Dopo la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League, anche l’Inter ha perso la finale che la vedeva impegnata in Europa.