Champions League, Eintracht-Napoli: orario, arbitro e probabili formazioni

Nuovo appuntamento con gli ottavi di finale di Champions League. Dopo il successo del Milan contro il Tottenham della scorsa settimana, il Napoli debutta nella fase ad eliminazione diretta. Stasera 21 febbraio, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, i campani affronteranno l’Eintracht Francoforte, vincitore della scorsa Europa League. Domani invece toccherà all’Inter, che a San Siro ospiterà il Porto. Gli altri match saranno Liverpool-Real Madrid e Lipsia-Manchester City. Il Napoli cerca così nuove conferme internazionali dopo l’ottimo girone, chiuso con 15 punti e una sola sconfitta all’ultima giornata. Eccellente il cammino in Serie A, dove continua a dominare il campionato con 62 punti e 15 lunghezze sull’Inter. Arbitro del match di stasera sarà il portoghese Artur Dias, con assistenti i connazionali Paulo Soares e Pablo Ribeiro. Quarto uomo Fabio Verissimo, al Var Tiago Martins e João Pinheiro.

«Ho a che fare con calciatori forti e uomini veri», ha detto Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. «Sarà una partita difficile contro un avversario ostico, ma abbiamo il 50 per cento di passare». I campani potranno fare affidamento su una rosa al completo, grazie al rientro in gruppo di Osimhen dopo la paura nel match di campionato contro il Sassuolo. «Sta bene e giocherà, forse ci sarà qualche cambio rispetto all’ultima gara». Intanto Oliver Glasner, allenatore dei tedeschi, promette battaglia fino in fondo. «Vogliamo andare avanti, ma sappiamo che non sarà facile», ha detto in conferenza il tecnico dell’Eintracht. «Il Napoli gioca un calcio anti-italiano, con grande intensità e pressing alto».

Eintracht-Napoli, le probabili formazioni del match di Champions League di stasera

Qui Eintracht, occhio al talento di Kolo Muani

Una sola assenza per i tedeschi in vista del match di Champions League contro il Napoli. Non ci sarà infatti dal 1’ minuto il capitano Rode, che però verosimilmente entrerà a partita in corso. Fra i pali ci sarà Trapp, ex portiere del Paris Saint-Germain, protetto da una linea a tre con Tuta, Hasebe e N’Dicka. In mediana ci saranno lo svizzero Sow e Kamada, con Buta a sinistra e Max a destra. Sulla trequarti invece dovrebbero agire Lindstrom e l’ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco Mario Götze. Davanti maglia da titolare per il francese Kolo Muani, quest’anno in doppia cifra sia per i gol sia per gli assist.

Qui Napoli, c’è Lozano con Osi e Kvara

Squadra al completo per Luciano Spalletti che, in vista degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht, avrà a disposizione tutti i titolari. Unico assente Raspadori, rimasto a Castel Volturno per recuperare dall’infortunio. Invariato il 4-3-3 offensivo con Meret fra i pali, Rrahmani e Kim al centro della difesa, Di Lorenzo a sinistra e Mario Rui a destra. Nel terzetto di centrocampo torna titolare Zielinski, in panchina nel match di Serie A contro il Sassuolo per lasciare spazio a Elmas. Con lui agiranno Lobotka e Zambo Anguissa. In avanti intoccabile la presenza di Kvaratskhelia, talento georgiano che sta brillando in ogni uscita con la maglia azzurra. A completare il tridente saranno Lozano e Osimhen, recuperato dopo il leggero affaticamento muscolare in campionato. Pronto dalla panchina Simeone, spesso decisivo.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, N’Dicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Götze; Kolo Muani. All.: Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.