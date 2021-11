Champions League, Chelsea-Juventus: orario, arbitro, formazioni e dove vedere la partita

Sfida ai campioni d’Europa per il primato del Girone H. Stasera 23 novembre, con fischio d’inizio alle 21, la Juventus sarà di scena a Stanford Bridge per un match di alto livello contro il Chelsea. L’obiettivo è conservare il primo posto nel raggruppamento, elemento fondamentale per un sorteggio amico per gli ottavi di finale. Chelsea – Juventus sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5.

«Lucidità e personalità saranno i cardini della partita», ha dichiarato alla vigilia l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, che ha anche annunciato il recupero di Dybala. «Paulo sta bene ed è convocato per Londra, ma non so quanti minuti abbia nelle gambe». Un’arma in più per la Juventus, che proverà a contare sul contributo di Alvaro Morata, forte della rete in nazionale che ha consentito alla sua Spagna di staccare il pass per Qatar 2022. Al momento la classifica vede la Juventus prima a punteggio pieno con 12 punti, seguita a tre lunghezze dagli inglesi. Più staccati lo Zenit San Pietroburgo a quota 3 e il Malmoe, fermo a zero e senza nemmeno un gol all’attivo.

Arbitro del match sarà il serbo Srdjan Jovanovic, assistito dai connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, mentre quarto uomo sarà Novak Simovic. Al Var siederanno gli spagnoli Alejandro Hernandez e Juan Martinez Munuera.

Chelsea – Juventus, le probabili formazioni di stasera 23 novembre 2021 su Canale 5

Qui Chelsea, out Lukaku e Havertz

«Proveremo a vincere, è il nostro modo di approcciare ogni partita, ma non metteremo a rischio la qualificazione», ha detto alla vigilia l’allenatore dei blues Thomas Tuchel costretto a fare ancora a meno di Lukaku, in fase di recupero ma non al meglio. Nel 3-4-3 degli inglesi, davanti a Mendy dovrebbe scendere in campo il terzetto Christensen, Thiago Silva e Rugider. A centrocampo l’italiano Jorginho farà coppia con Kanté, mentre sulle fasce spazio a James e Chilwel. Davanti, come detto non ci saranno Lukaku, Havertz e Werner, ancora in panchina poiché non al meglio dopo l’infortunio. Probabile l’impiego di Mount come falso nueve, supportato da Pulisic e Hudson-Odoi.

Qui Juventus, torna Dybala, Danilo fuori due mesi

Per la sfida di Champions, Allegri potrebbe optare per un cambio di modulo, passando dal canonico 3-5-2 al classico 4-4-2. Davanti a Szczesny ci saranno Bonucci e De Ligt, dato che Chiellini è ancora out per un guaio fisico, supportati sulle fasce da Cuadrado e Alex Sandro. Out anche Danilo, uscito per infortunio dal match contro la Lazio, per cui si prevede uno stop di due mesi. Chiavi del centrocampo a Bentancur e Locatelli, con Rabiot e McKennie sulle corsie laterali. Davanti Morata e Chiesa, match winner dell’andata.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Pulisic, Mount, Hudson-Odoi. All: Tuchel

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. All: Allegri.